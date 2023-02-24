Почему развариваются пельмени и что делать, чтобы этого не случилось

Бывает такое, что пельмени развариваются в кастрюле. Почему так случается и как правильно делать это блюдо читайте в материале ТСН.ua.

Почему развариваются пельмени? Это может быть результатом неправильной лепки или варки блюда. Поэтому, если хочется насладиться пельменями, стоит запомнить несколько правил.

Все дело во времени: сколько месить и варить

Чтобы пельмени получились вкусными и не разваривались во время приготовления, тесто нужно долго месить, еще важно хорошо склеить края готового продукта, чтобы начинка не вытекала. Чтобы края лучше слипались и затем не разваривались, перед склеиванием их нужно слегка смочить водой. Каждый пельмен еще на этапе формовки необходимо крепко прижать. Так не будут образовываться микроскопические отверстия, через которые начинка может получиться.

Также некоторые специалисты советуют добавлять в тесто ледяную воду. Благодаря ей оно получается эластичным и упругим, легко раскачивается и хорошо держит нужную форму.

При варке не рекомендуется бросать в кастрюлю сразу большое количество пельменей. Особенно, если они были предварительно заморожены. Это резко снизит температуру воды.

Как варить пельмени, чтобы не слипались и не разваривались

Чтобы сварить пельмени, рекомендуется взять большую кастрюлю, вскипятить в ней воду, посолить, засыпать необходимое количество пельменей. Сразу аккуратно перемешайте их, чтобы они не прилипли ко дну. Также можете добавить в воду несколько капель масла – эта хитрость предотвращает слипание.

После варки, если вы не хотите добавлять масло или жир, нужно разложить пельмени на разделочной доске до полного охлаждения. Так они не слипнутся уже в тарелке и будут смотреться очень аппетитно.

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