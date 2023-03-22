Почему у бабушки все равно вкуснее: секреты и уловки приготовления паски

Пасха получится вкусной, если придерживаться определенных секретов ее приготовления. Рассказываем о них в материале ТСН.ua

Рассказываем уловки приготовления паски, которые помогут сделать ее вкусной при любом рецепте.

По традиции паски пекут в Чистый четверг или в субботу перед Пасхой. Перед этим жилье нужно убрать, а саму паску готовить в хорошем настроении, без тяжелых мыслей. Не нужно спешить и ругаться, сосредоточиться на чем-нибудь хорошем.

Дрожжевое тесто не любит сквозняков и холода, поэтому во время приготовления лучше не держать двери и окна настежь. Но слишком жарко не должно быть. Духовку нужно разогреть заранее.

Рекомендуется использовать живые дрожжи – тесто будет более пышным и мягким.

Все необходимые для паски продукты нужно приготовить заранее, они должны быть комнатной температуры.

Для обогащения кислородом муку нужно просеять и лучше сделать несколько раз. Паски тогда обязательно поднимутся при выпекании.

Лучше всего покупать для паски домашние яйца, идеально, чтобы желток был насыщенного оранжевого цвета.

Чтобы опара быстрее поднялась, лучше накрыть ее влажным полотенцем, поместить емкость с тестом в теплую воду или в немного разогретый духовой шкаф.

Какие бы специальные устройства ни были, тесто лучше месить руками, пока оно легко не будет отставать от рук.

Подготовить формы для выпечки паски лучше заранее. Застелите их пергаментом или смажем сливочным маслом.

Формы для выпекания куличей нужно подготовить заранее – застелить их пергаментом или смажьте сливочным маслом.

Разделили готовое тесто на несколько частей. Форму нужно заполнить тестом на треть и не ставить тесто выпекаться сразу. Дождитесь, пока тесто поднимется вдвое, затем ставить выпекать.

В нижнюю часть духовки нужно поставить емкость с водой – так праздничный хлеб будет еще более мягким. Не открывайте духовку во время выпечки, в противном случае тесто может упасть.

Чтобы "шапочка" паски поднялась равномерно, в центр сырого теста поставьте деревянную шпажку.

Если верх изделия уже подрумянился, но в середине тесто еще не пропеклось, смажьте фольгу сливочным маслом, накройте паску и поставьте выпекаться его еще на несколько минут.

Глазурь лучше готовить не из сахара, а из сахарной пудры и охлажденных белков с добавлением лимонного сока. Так она не будет слишком сладкой и скорее загустеет.

Покрывать паски глазурью нужно только тогда, когда они полностью остынут. Если поспешить, то глазурь потрескается.

Вместо искусственных пищевых красителей можно использовать натуральные. Например, чтобы сделать глазурь розовой, добавьте к ней свекольный сок, сок петрушки придаст глазури нежно-зеленого цвета.

Для посыпки лучше использовать сухофрукты, орехи.

Если паски выпекались правильно, то они не очерствеют на следующий день. Для уверенности, чтобы этого не произошло, после того, как остынут, их можно завернуть в пергамент.

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