Почему у бабушки все равно вкуснее: секреты и уловки приготовления паски

Пасха получится вкусной, если придерживаться определенных секретов ее приготовления. Рассказываем о них в материале ТСН.ua
Рассказываем уловки приготовления паски, которые помогут сделать ее вкусной при любом рецепте.
По традиции паски пекут в Чистый четверг или в субботу перед Пасхой. Перед этим жилье нужно убрать, а саму паску готовить в хорошем настроении, без тяжелых мыслей. Не нужно спешить и ругаться, сосредоточиться на чем-нибудь хорошем.
- Дрожжевое тесто не любит сквозняков и холода, поэтому во время приготовления лучше не держать двери и окна настежь. Но слишком жарко не должно быть. Духовку нужно разогреть заранее.
- Рекомендуется использовать живые дрожжи – тесто будет более пышным и мягким.
- Все необходимые для паски продукты нужно приготовить заранее, они должны быть комнатной температуры.
- Для обогащения кислородом муку нужно просеять и лучше сделать несколько раз. Паски тогда обязательно поднимутся при выпекании.
- Лучше всего покупать для паски домашние яйца, идеально, чтобы желток был насыщенного оранжевого цвета.
- Чтобы опара быстрее поднялась, лучше накрыть ее влажным полотенцем, поместить емкость с тестом в теплую воду или в немного разогретый духовой шкаф.
- Какие бы специальные устройства ни были, тесто лучше месить руками, пока оно легко не будет отставать от рук.
- Подготовить формы для выпечки паски лучше заранее. Застелите их пергаментом или смажем сливочным маслом.
- Формы для выпекания куличей нужно подготовить заранее – застелить их пергаментом или смажьте сливочным маслом.
- Разделили готовое тесто на несколько частей. Форму нужно заполнить тестом на треть и не ставить тесто выпекаться сразу. Дождитесь, пока тесто поднимется вдвое, затем ставить выпекать.
- В нижнюю часть духовки нужно поставить емкость с водой – так праздничный хлеб будет еще более мягким. Не открывайте духовку во время выпечки, в противном случае тесто может упасть.
- Чтобы "шапочка" паски поднялась равномерно, в центр сырого теста поставьте деревянную шпажку.
- Если верх изделия уже подрумянился, но в середине тесто еще не пропеклось, смажьте фольгу сливочным маслом, накройте паску и поставьте выпекаться его еще на несколько минут.
- Глазурь лучше готовить не из сахара, а из сахарной пудры и охлажденных белков с добавлением лимонного сока. Так она не будет слишком сладкой и скорее загустеет.
- Покрывать паски глазурью нужно только тогда, когда они полностью остынут. Если поспешить, то глазурь потрескается.
- Вместо искусственных пищевых красителей можно использовать натуральные. Например, чтобы сделать глазурь розовой, добавьте к ней свекольный сок, сок петрушки придаст глазури нежно-зеленого цвета.
- Для посыпки лучше использовать сухофрукты, орехи.
Если паски выпекались правильно, то они не очерствеют на следующий день. Для уверенности, чтобы этого не произошло, после того, как остынут, их можно завернуть в пергамент.
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