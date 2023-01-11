Подскажут эти отметки: как выбрать действительно качественный чай

Чтобы получить настоящее удовольствие от чаепития, нужно купить качественный чай. ТСН.ua рассказывает, на что обратить внимание, когда выбираете этот напиток.

О правилах, которые помогут выбрать качественный чай, рассказала в своем Telegram-канале эксперт по питанию Наталья Мазурик.

Как выбрать вкусный чай

По словам Натальи, существует два важных правила, о которых следует помнить:

Листовый чай лучше – также обращайте внимание, чтобы все листики были одинакового размера и правильной формы, а в пакете не было корешков. Если вы приобретаете весовой чай, попробуйте развернуть один листик. Лучше не покупайте такой, что сразу крошится в руке. Это означает, что сушили повторно или пересушили. Также следует понюхать. Аромат должен быть приятным, без запаха железа, пыли, плесени. Чай должен быть без добавок и ароматизаторов – часто за ними производители пытаются замаскировать некачественное сырье. Чтобы понять, перед вами ли качественный чай, залейте его холодной водой. Если она закрасилась сразу — в продукте слишком много красителей, что должно насторожить. Заварка поможет понять – если во время заваривания вы заметили мусор и корешки, поднимающиеся на поверхность воды, это не качественный чай. А вот наличие пленочки не всегда означает, что перед вами действительно вкусный продукт. Зеленый чай часто горчит, если он некачественный (но его нужно правильно приготовить – вода до 85 градусов).

Какие отметки означают, что чай качественный

Если вы хотите купить настоящий китайский чай, на нем точно не будет надписи "Made in China". Обычно на упаковке указывают экспортера – China National Tea & NativeProductImport & Export Corp. Кстати, он единственный. Также может быть следующая отметка:

Отметка на качественном китайском чае

Чтобы купить индийский чай, также смотрите на логотипы. На упаковке должен быть такой:

Логотип качественного индийского чая

Также часто на упаковке можно увидеть идентификаторы разных регионов, где производят чай:

Идентификаторы разных регионов в Индии

А если вы хотите попробовать настоящий цейлонский чай, тогда на упаковке должна быть такая отметка:

Отметка качественного цейлонского чая

Этот знак качества Государственного чайного управления республики Шри-Ланка означает, что продукция прошла государственную сертификацию и выращена на плантации.