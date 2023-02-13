Подсолнечные семена: польза и вред, сколько их можно есть в день

Подсолнечные семена достаточно полезны. Он содержит витамины А, группы В, D и E, а также минеральные вещества (марганец, селен, кальций, магний, калий, натрий, железо, медь, фосфор, цинк). Однако существуют определенные правила, как его употреблять. Читайте в материале ТСН.ua, сколько можно есть семена подсолнечника в день.

Об этом рассказала на своей странице в Instagram эксперт по здоровому питанию и тренер Анита Луценко.

Подсолнечное семя: польза и вред

Главная польза семян подсолнечника в том, что они содержат немало витаминов и минералов. Однако существует одно "но", о котором эксперт упоминает в своем сообщении.

Подсолнечные семена обладают высокой калорийностью. Всего лишь в 100 г этого продукта содержится 600 ккал. А еще здесь 52 г жира, что составляет почти суточную норму для женщины 60 кг. Все остальное откладывается на бедрах, боках, животе.

Поэтому, если человек любит полускать семена подсолнечника, то через неделю или две после начала активного употребления, он может увидеть, что его вес начал стремительно идти вверх.

Анита также предостерегла от еще одного последствия лущения семян подсолнечников. Часто на переднем зубе со временем появляется ямка, выдающая любителя семян. Эту выемку лучше заклеить у стоматолога, а про лущение — забыть.

Сколько можно есть семена подсолнечника в день

Тренер предлагает заменить лущение, которое может быть вредным для ваших зубов, на новую традицию. Добавляйте одну столовую ложку подсолнечных, тыквенных или льняных семян, кунжута, чиа к каше, салатам, овощным и другим блюдам. Это не только вкусно, но очень полезно. Конечно, семена должны быть предварительно очищены.

Хотя семена подсолнечника являются источником полезных моно- и полиненасыщенных жиров, которые помогают улучшить здоровье сердца, лучше употреблять этот продукт не чаще 2 раз в неделю и не более 100-150 граммов.

А все потому, что в семенах подсолнечника содержится фосфор и селен. Избыток первого приводит к излишнему кальцию, что становится причиной развития болезней почек. А вот если есть избыточное количество селена, то это чревато появлением высыпаний на коже, расслоением ногтей, выпадением волос, раздражительностью, апатией, усталостью.

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