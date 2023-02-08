Похудела на 61 кг за один год: писательница поделилась своими секретами

На протяжении большей части своей жизни Энди Митчелл боролась с лишним весом. Писательница и автор популярных статей смогла похудеть на 61 кг за 13 месяцев. Что она делала? Читайте в материале ТСН.ua, как правильно худеть и с чего начать.

Историю Энди Митчелл рассказало издание The Times of India.

Еще год назад 38-летняя женщина весила 121 кг. Вес набирала из-за постоянного заедания стресса и плохого настроения вредной пищей. Однажды Энди поняла, что так продолжаться не может, потому что ей становится все труднее двигаться и не нравится собственное отражение в зеркале. Поэтому она обратилась к специалисту, который помог ей разобраться, почему она переедает всякий раз, когда ее настроение ухудшается.

Первое, что она сделала после психотерапии, отказалась от газированных напитков и заменила их сезонными фруктами и овощами. Также Энди добавила в свой ежедневный рацион салаты. А вместо печенья и шоколадных батончиков принялась употреблять сухофрукты и орехи. По словам женщины, именно правильная диета сыграла решающую роль в потере лишнего веса.

Когда вес начал постепенно снижаться, Энди решила записывать в специальную тетрадь все, что она съела в течение дня. Просматривая свой рацион, она смогла избегать нездоровых продуктов в будущем.

Также женщина прибавила физические нагрузки. Начала с ходьбы, а потом записалась в спортзал, чтобы бегать на беговой дорожке. Теперь Энди занимается спортом пять раз в неделю. В результате стараний женщина смогла уменьшить свой вес на 61 кг за 13 месяцев и поддерживать ее на этой отметке.

Что делать, чтобы похудеть? Ее совет таков: начните употреблять цельнозерновые продукты, овощи и фрукты. Откажитесь от пустых калорий и замените их полезной и питательной пищей.