Полезно пить вечером: напиток, который уменьшает тревожность и помогает расслабиться

Существует много разнообразных напитков. И среди них есть те, которые помогают расслабиться и преодолеть тревожность. Что пить вечером от стресса – читайте в материале ТСН.ua.

В своем телеграмм-канале платформа доказательной информации о здоровье Береги себя рассказала, что с помощью чашки какао перед сном можно улучшить самочувствие.

Основной довод тех, кто считает, что какао не стоит пить вечером, заключается в большом количестве кофеина в этом напитке. Это да, но нужно обратить внимание на один нюанс. Министерство сельского хозяйства США (USDA) указывает, что в 100 г какао содержится всего лишь 230 мкг кофеина. Для сравнения, в 100 г кофе содержится 3140 мкг этого вещества.

Также, по словам специалистов, в какао содержится теобромин. Это вещество обладает стимулирующей природой. Однако действует гораздо мягче на организм, чем тот же кофеин.

Более того, многие исследования показали, что существует связь между употреблением чистого какао (без добавления сахара) и улучшением самочувствия. В частности, если выпить какао вечером, можно расслабиться, уменьшить артериальное давление и тревожность, восстановить циркадные ритмы. Часто этот напиток рекомендуют пить тем, кто страдает бессонницей.

По словам экспертов, в какао содержится немало и других полезных веществ. В частности, флавоноиды, витамины, антиоксиданты. Ученые проводили исследования о влиянии какао на сердечно-сосудистую систему и заметили, что оно является положительным.

Конечно, подытожили специалисты, польза какао сохраняется только тогда, когда не употреблять его сверх нормы. Итак, если вам захотелось этого напитка, вы можете приготовить его в какой-то вечер, чтобы улучшить сон.

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