Получите максимум пользы: диетология рассказала, как правильно заваривать кофе

Уже давно развенчали миф о том, что кофе вреден. Но нужно знать, как правильно ее заваривать, чтобы извлечь максимум пользы. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Все большее исследование указывает на то, что кофе — совсем не вредный напиток для человеческого организма. Но, чтобы получить максимум пользы, нужно знать, какой кофе пить и как его правильно заваривать. Об этом в своем инстаграмм-блоге рассказала диетолог Светлана Фус.

Конечно, нужно помнить об умеренном употреблении кофе, чтобы он был полезен для организма. Также его нужно правильно выбрать и приготовить. Лучше всего покупать кофе в зернах, потому что молотый не только теряет часть своего аромата, но и имеет не столь насыщенный вкус. А вот растворимой следует избегать – ее получают вследствие сложных промышленных процессов.

Особенно плохо на здоровье влияет кофе в пакетиках 3 в 1. По мнению диетолога, от такого напитка вообще лучше отказаться из-за большого количества эмульгаторов, сахара и вредных жиров. А еще такой кофе часто содержит усилители вкуса и запаха, негативно влияющие на работу печени.

Светлана уверена, что кофе в зернах не только не вреден для печени в умеренных количествах, но и может принести определенную пользу.

Как правильно заваривать кофе, чтобы он был полезным? Диетолог поделилась, что лучше использовать специальные бумажные фильтры, через которые беспрепятственно проходят ценные полифенолы (антиоксиданты) из кофейных зерен.

Важно и когда вы пьете кофе. Специалист отмечает, что от употребления натощак лучше отказаться, ведь напиток может раздражать слизистую. Также не стоит пить кофе сразу после сытного блюда, в котором есть железо, потому что этот элемент может плохо усвоиться.

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