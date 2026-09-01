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ТСН в социальных сетях

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Помидоры на зиму больше не маринуют целиком: этот рецепт половинками покоряет сеть

Маринованные помидоры половинками стали популярным рецептом консервации на зиму. Особенность способа заключается в специях, которые добавляют непосредственно на срез томата.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Маринованные помидоры половинками

Маринованные помидоры половинками

В социальных сетях набирает популярность один интересный рецепт консервации — люди активно маринуют помидоры на зиму. По оригинальному рецепту предлагают закрывать помидоры половинками, добавляя специи непосредственно на срез овоща. Обещают, что так мякоть томатов останется упругой, а вкус пряностей — очень выраженным.

В своем TikTok рецептом поделилась блогер Виктория Панасюк.

Маринованные помидоры половинками: легкий рецепт

Расчет ингредиентов представлен на 12 литровых банок, а общее время приготовления занимает около часа.

Лучше всего для маринования выбрать помидоры сорта «Сливка».

Ингредиенты

  • 7–8 кг плотных мясистых томатов «Сливка»

  • 3–4 луковицы

  • 2–3 головки чеснока

  • большой пучок свежей зелени

  • 12 лавровых листьев

  • свежесмолотый черный перец

  • смесь сухих трав, лучше всего — томат, базилик и чеснок

Для маринада

  • 5 л воды

  • 300 г сахара

  • 150 г соли

  • 250–300 мл уксуса

  1. Разрежьте помидоры пополам и каждую половинку слегка присыпьте черным молотым перцем.

  2. На дно предварительно стерилизованных баночек выложите пучок петрушки или укропа, чеснок, несколько колец лука и лавровый лист. После этого плотно вложите в банки половинки помидоров.

  3. В кастрюле соедините 4 литра воды, 400 г сахара, 4 столовые ложки соли и 400 г уксуса. Доведите смесь до кипения и проварите несколько минут.

  4. Залейте помидоры в банках горячим маринадом, прикройте крышками и стерилизуйте 10 минут.

  5. Герметически закройте банки, переверните их вверх дном и тщательно закутайте одеялом до полного остывания.

Если вам нравятся более ароматные и пикантные помидоры, добавьте смесь приправ томата, базилика и чеснока.

А еще мы делились рецептом маринованного сала — с хрустящим луком, свежим укропом, чесноком и копченой паприкой.

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