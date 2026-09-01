Помидоры на зиму больше не маринуют целиком: этот рецепт половинками покоряет сеть

Маринованные помидоры половинками

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В социальных сетях набирает популярность один интересный рецепт консервации — люди активно маринуют помидоры на зиму. По оригинальному рецепту предлагают закрывать помидоры половинками, добавляя специи непосредственно на срез овоща. Обещают, что так мякоть томатов останется упругой, а вкус пряностей — очень выраженным.

В своем TikTok рецептом поделилась блогер Виктория Панасюк.

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Маринованные помидоры половинками: легкий рецепт

Расчет ингредиентов представлен на 12 литровых банок, а общее время приготовления занимает около часа.

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Лучше всего для маринования выбрать помидоры сорта «Сливка».

Ингредиенты

7–8 кг плотных мясистых томатов «Сливка»

3–4 луковицы

2–3 головки чеснока

большой пучок свежей зелени

12 лавровых листьев

свежесмолотый черный перец

смесь сухих трав, лучше всего — томат, базилик и чеснок

Для маринада

5 л воды

300 г сахара

150 г соли

250–300 мл уксуса

Разрежьте помидоры пополам и каждую половинку слегка присыпьте черным молотым перцем. На дно предварительно стерилизованных баночек выложите пучок петрушки или укропа, чеснок, несколько колец лука и лавровый лист. После этого плотно вложите в банки половинки помидоров. В кастрюле соедините 4 литра воды, 400 г сахара, 4 столовые ложки соли и 400 г уксуса. Доведите смесь до кипения и проварите несколько минут. Залейте помидоры в банках горячим маринадом, прикройте крышками и стерилизуйте 10 минут. Герметически закройте банки, переверните их вверх дном и тщательно закутайте одеялом до полного остывания.

Если вам нравятся более ароматные и пикантные помидоры, добавьте смесь приправ томата, базилика и чеснока.

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А еще мы делились рецептом маринованного сала — с хрустящим луком, свежим укропом, чесноком и копченой паприкой.

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