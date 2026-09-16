После завтрака хочется спать?: какой хлеб нужно есть, чтобы иметь энергию

Какой хлеб нужно есть на завтрак / © pexels.com

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Выбор выпечки на завтрак крайне важен, ведь хлеб может как улучшать ваше пищеварение, так и спровоцировать нежелательные скачки сахара в крови. Хлеб, съеденный с утра, может также влиять на уровень энергии, аппетит, концентрацию и общее самочувствие. Хотя мягкая, белая и свежая булочка кажется соблазнительным вариантом, с точки зрения уровня глюкозы в крови это далеко не самое лучшее решение.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Секрет идеального завтрака: какой хлеб есть, чтобы не прыгал сахар в крови

По словам врача-диабетолога, грамотно подобранный хлеб обеспечивает стабильный уровень сахара, длительное чувство сытости и уменьшает тягу к сладкому. Изделия из белой муки содержат очень легко усваиваемый крахмал и одновременно бедны пищевыми волокнами. Поэтому после их употребления уровень сахара в крови стремительно растет, а затем так же быстро падает.

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Такие колебания нередко ощущаются как внезапная усталость, ухудшение концентрации или резкий приступ голода.

Хлеб из цельнозерновой муки или ржи обеспечивает длительное и постепенное усвоение углеводов. Высокое содержание клетчатки замедляет их всасывание, предотвращая резкие скачки глюкозы. Кроме того, волокна продляют чувство сытости и поддерживают здоровую микрофлору кишечника.

Людям с инсулинорезистентностью во время приготовления завтрака особое внимание следует уделять продуктам с низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки. Прекрасным выбором станет цельнозерновой ржаной хлеб на закваске.

Если заменить одну белую булочку двумя тонкими ломтиками ржаного хлеба и добавить белок, завтрак станет более сбалансированным. Это поможет избежать истощения утром, снизит тягу к сладкому и стабилизирует ваше настроение.

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Популярность белой выпечки объясняется ее мягкой текстурой и нейтральным вкусом. Но именно из-за легкой усвояемости она не может обеспечить организм энергией надолго. Рафинированные углеводы вызывают быстрые скачки сахара в крови и внезапный упадок сил. Главное — не есть такой хлеб каждый день.

Одного хлеба недостаточно, ведь выбор начинки влияет на уровень глюкозы еще больше. Белки и жиры замедляют всасывание углеводов. Лучше всего к ржаному цельнозерновому хлебу на закваске выбрать ветчину, сыр или тонкий слой натурального сливочного масла. Можно добавить огурец и запить все чаем без сахара.

Как выбрать хлеб на завтрак

При выборе хлеба не ориентируйтесь на его внешний вид или яркость упаковки. Внимательно читайте состав. Удачным выбором является хлеб на закваске, где ржаная или цельнозерновая мука составляет около 50–70%. Важно, чтобы цельнозерновые ингредиенты стояли на первых местах в списке ингредиентов.

Оптимально, когда продукт содержит около 6 г клетчатки на 100 г изделия. Также в хлебе должно быть минимальное количество ингредиентов, сахара, усилителей вкуса.

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Более темный оттенок хлеба еще не означает, что он натуральный. Такой оттенок можно сделать с помощью мальты.

Маркировка типа «рустикальный», «фитнес», «фермерский» или «темный» не отражает реальной доли цельного зерна.

Лучше, если хлеб будет с семенами подсолнечника, тыквы, льна.

Для людей с сахарным диабетом не существует универсального количества кусочков хлеба. Важен совокупный объем углеводов. Два тонких ломтика могут существенно отличаться по массе и составляющим от двух толстых кусков.

На безопасную дозировку влияют возраст, масса тела, уровень физической активности, текущие показатели гликемии и схема медикаментозного лечения или инсулинотерапии.

Для точного расчета стоит проверять общее содержание углеводов на маркировке и взвешивать порцию. Надписи «цельнозерновой» не означает отсутствия углеводов или возможности безлимитного потребления.

Хлеб: последние новости

Напомним, ученые и диетологи называют цельнозерновой хлеб самым полезным для здоровья, ведь для его изготовления используют зерно вместе с оболочкой и зародышем.

Он богат клетчаткой, витаминами группы B, магнием, железом и антиоксидантами. В отличие от белого хлеба, этот продукт содержит гораздо больше ценных веществ, не вызывает резких скачков сахара в крови, лучше поддерживает пищеварение и длительно сохраняет чувство сытости.

Кроме того, регулярное употребление цельнозерновых продуктов позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему и помогает контролировать уровень холестерина. Благодаря высокому содержанию клетчатки, такой хлеб способствует стабильной работе кишечника и надолго обеспечивает организм энергией, что делает его отличным выбором для людей, которые следят за своим весом.

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