Постная выпечка на скорую руку: рецепт тающего во рту шоколадного пирога

Как приготовить шоколадный пирог без яиц и молока – читайте в материале ТСН.ua.
Если хотите приготовить вкусную постную выпечку, следует обратить внимание на этот рецепт. Пирог получается достаточно влажным и сможет украсить собой даже праздничный стол.
Что нужно взять:
- 250 мл воды;
- 3 столовых ложки какао;
- 18 столовых ложек муки;
- 8 столовых ложек рафинированного масла;
- 1 чайная ложка соды;
- 3 чайные ложки уксуса.
Некоторые для дополнительного аромата также добавляют к тесту 10 г (пакетик) ванильного сахара.
Способ приготовления очень прост:
- Просеять муку и какао в достаточно глубокую емкость, добавить сахар и тщательно перемешать все ингредиенты.
- Далее аккуратно влить воду и медленно перемешать так, чтобы у вас получилась однородная масса без комочков.
- Соду потушить в уксусе, добавить в тесто и еще раз хорошо перемешать.
- Теперь можно перелить готовое тесто в форму для запекания и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут.
Готовый пирог вы можете украсить по своему вкусу. К примеру, можно приготовить шоколадную помадку и украсить ею. Вкусным вариантом также будет джем, орехи, фисташки, изюм. В любом случае, такой шоколадный пирог без яиц и молока порадует гостей или членов вашей семьи.
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