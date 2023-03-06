Постная выпечка на скорую руку: рецепт тающего во рту шоколадного пирога

Как приготовить шоколадный пирог без яиц и молока – читайте в материале ТСН.ua.

Если хотите приготовить вкусную постную выпечку, следует обратить внимание на этот рецепт. Пирог получается достаточно влажным и сможет украсить собой даже праздничный стол.

Что нужно взять:

250 мл воды;

3 столовых ложки какао;

18 столовых ложек муки;

8 столовых ложек рафинированного масла;

1 чайная ложка соды;

3 чайные ложки уксуса.

Некоторые для дополнительного аромата также добавляют к тесту 10 г (пакетик) ванильного сахара.

Способ приготовления очень прост:

Просеять муку и какао в достаточно глубокую емкость, добавить сахар и тщательно перемешать все ингредиенты. Далее аккуратно влить воду и медленно перемешать так, чтобы у вас получилась однородная масса без комочков. Соду потушить в уксусе, добавить в тесто и еще раз хорошо перемешать. Теперь можно перелить готовое тесто в форму для запекания и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут.

Готовый пирог вы можете украсить по своему вкусу. К примеру, можно приготовить шоколадную помадку и украсить ею. Вкусным вариантом также будет джем, орехи, фисташки, изюм. В любом случае, такой шоколадный пирог без яиц и молока порадует гостей или членов вашей семьи.

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