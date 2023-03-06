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Постная выпечка на скорую руку: рецепт тающего во рту шоколадного пирога

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
790
Время на прочтение
1 мин
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Постная выпечка на скорую руку: рецепт тающего во рту шоколадного пирога

Постный шоколадный пирог без яиц и молока: рецепт / Фото: pixabay.com

Как приготовить шоколадный пирог без яиц и молока – читайте в материале ТСН.ua.

Если хотите приготовить вкусную постную выпечку, следует обратить внимание на этот рецепт. Пирог получается достаточно влажным и сможет украсить собой даже праздничный стол.

Что нужно взять:

  • 250 мл воды;
  • 3 столовых ложки какао;
  • 18 столовых ложек муки;
  • 8 столовых ложек рафинированного масла;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 3 чайные ложки уксуса.

Некоторые для дополнительного аромата также добавляют к тесту 10 г (пакетик) ванильного сахара.

Способ приготовления очень прост:

  1. Просеять муку и какао в достаточно глубокую емкость, добавить сахар и тщательно перемешать все ингредиенты.
  2. Далее аккуратно влить воду и медленно перемешать так, чтобы у вас получилась однородная масса без комочков.
  3. Соду потушить в уксусе, добавить в тесто и еще раз хорошо перемешать.
  4. Теперь можно перелить готовое тесто в форму для запекания и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут.

Готовый пирог вы можете украсить по своему вкусу. К примеру, можно приготовить шоколадную помадку и украсить ею. Вкусным вариантом также будет джем, орехи, фисташки, изюм. В любом случае, такой шоколадный пирог без яиц и молока порадует гостей или членов вашей семьи.

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Дата публикации
Просмотры
790
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