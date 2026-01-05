Печенье / © Associated Press

Песочное печенье — вкуснейший и простой десерт, который идеально подойдет для любого застолья или чаепития. Но как приготовить идеальное тесто для такого печенья? Есть простой трюк, который опытные кондитеры используют годами.

Об этом пишет издание Inspiracje.

Секрет успешной выпечки, основного продукта кондитеров — это яблочный уксус. Он действует как тонкий регулятор — разрыхляя глютен, поэтому тесто остается хрустящим и нежным, сохраняя свою эластичность. Яблочный уксус имеет слегка кислую среду, и эта среда препятствует чрезмерному образованию глютена во время замешивания. Он также усиливает вкус масла и сахара, придавая готовой выпечке более насыщенный аромат.

Лучше всего смешивать его с влажными ингредиентами — добавьте его в яйца или молоко и хорошо перемешайте перед добавлением муки.

Еще один секрет: не перемешивайте тесто. Чем меньше перемешивание, касание и отделка, тем деликатнее тесто. Сформировав тесто в шар, лучше охладить его на 30-60 минут. И еще немаловажный момент — к песочному тесту мы не добавляем разрыхлитель.

