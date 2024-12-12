Продукты, которые помогают от депрессии, и те, что ее провоцируют

Если вы хотите поднять себе настроение, не обязательно есть мороженое. На самом деле есть другие продукты от депрессии — читайте в материале ТСН.ua мнение экспертки по питанию.

Стресс и депрессия – защитные реакции организма, которые могут возникать по разным причинам. Однако существуют определенные продукты от депрессии, которые помогают лучше справиться с этим неприятным состоянием, чем мороженое. О них рассказалаамериканская диетология, директор отдела нутритивной и метаболической психиатрии Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне врач Ума Найду. Проявляющееся с депрессивными состояниями гораздо лучше справляется листовая зелень. Также она добавляет, хотя от сладкой пищи и возникает чувство облегчения, на самом деле она может привести к ухудшению состояния.

Специалист отмечает, что поедание мороженого или других продуктов, отличающихся большим количеством углеводов, человек действительно получает удовольствие. Это связано с тем, что в этот момент в мозг начинает поступать такая аминокислота, как триптофан. Она участвует в выработке "гормона счастья" – серотонина. Однако те же продукты содержат много сахара, насыщенных жиров и рафинированной муки. А эти вещества способствуют появлению воспаления, провоцирующего депрессию. Также к этому списку врач Найду относит обработанные высокоочищенные продукты, содержащие мало клетчатки — фастфуд.

Как показывают научные исследования, если в ежедневный рацион добавить много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы, то можно значительно снизить возможность развития депрессии. В 2018 г. в British Journal of Nutrition был опубликован метаанализ 18 исследований, который показал: потребление 100 г овощей или фруктов уменьшает риск депрессии на 5%.

А еще продукты от депрессии – это пища, отличающаяся большим количеством фолиевой кислоты и клетчатки: фрукты, орехи, рыба, горох, листовая зелень, фасоль, шпинат, спаржа, брюссельская капуста и т.д. Не забудьте добавить в свой рацион имбирь, льняное семя, черный перец, рыбу жирных сортов.