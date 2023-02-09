Проще простого – как приготовить тесто для вареников, пельменей, чебуреков на кипятке

Если вам нужно приготовить тесто для вареников, без молока, чтобы оно не разлезалось, воспользуйтесь рецептом, который вы найдете в материале ТСН.ua

Рассказываем, как приготовить мягкое, нежное, эластичное тесто, из которого даже с первого раза получатся чудесные пельмени и вареники с любой начинкой.

Ингредиенты для приготовления теста

Одна столовая ложка подсолнечного масла.

Пшеничная мука пшеничная высочайшего качества – 3 стакана.

Яйцо – 1 штука;

Соль – 1 чайная ложка.

Кипяток – 1 стакан.

Приготовление теста

В емкость разбейте яйцо, добавьте соли и взбейте.

Не переставая взбивать, постепенно всыпьте муку. Влейте масло и кипяток.

Вымешивайте тесто сначала используя для этого ложку или лопатку. Когда тесто остынет до нормальной температуры, начните месить его руками. Чтобы тесто не прилипало, можно руки посыпать мукой.

Такое тесто, не смотря на то, что приготовленное без молока, на кипятке, не будет ни рваться, ни клеиться и будет отлично лепиться.

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