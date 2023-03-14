Просто и вкусно: паштет из шпротов и яиц, который можно намазывать на хлеб

Если хочется попробовать что-нибудь вкусное, но нет желания долго стоять у плиты, можно приготовить паштет из шпротов и яиц. Это быстрый и вкусный рецепт, который можно намазывать на хлеб. Как готовить – читайте в материале ТСН.ua.
Рецептом поделилась на своей странице в Instagram фудблогер Оксана Плингей (ksu_foodbloger). Такую вкусную намазку из шпротов, плавленого сыра и яиц можно приготовить за пять минут.
Для этого вам понадобится совсем мало ингредиентов:
- 1 банка шпротов;
- 2 яйца;
- 2 морковки;
- 2 плавленого сырка;
- 2 столовые ложки майонеза;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца и морковь нужно предварительно сварить. В готовом виде нарезать произвольными кусками.
- Также порезать плавленый творог.
- Эти ингредиенты выложить в чашу блендера, добавить шпроты, майонез, посолить и поперчить. Сбить до однородности.
Такой паштет из шпротов и яиц можно подавать на стол с хлебом, багетом или гренками. Он станет отличным вариантом перекуса или дополнительным блюдом на обед.
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