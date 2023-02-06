Просто возьмите фарш и стакан творога: рецепт вкусных, быстрых котлет в духовке

Как приготовить нежные котлеты в духовке с творогом читайте в материале ТСН.ua
Котлеты благодаря добавлению творога в фарш получаются нежными и сочными. Но при этом творог в готовых котлетах на вкус не чувствуется. К тому же такие котлеты хорошо держат форму и не разваливаются.
Ингредиенты:
- Фарш – 500 г,
- Яйцо – 2 шт.,
- Творог – 200 г,
- Сухари панировочные – 50 г,
- Вода – 50 мл,
- Лук – 2 шт.,
- Чеснок – 2 зуб.,
- Соль – 1 ч.л,
- Черный перец – на (свой) вкус.
Приготовление котлет:
- Берем творог и хорошо размешиваем, чтобы не было комочков, до однородной массы.
- К фаршу добавляем перетертый творог, два яйца, чайную ложку соли, перец. Все хорошо перемешиваем.
- Разрезанный лук и зубчики чеснока перемалываем в блендере. Добавляем в фарш с ингредиентами.
- Сухари перемешиваем с водой.
- К смеси с фаршем добавляем перемолотый лук с чесноком и растворенные в воде сухари, окончательно перемешиваем.
- Смазываем противень маслом, формируем руками котлеты и выкладываем на противне.
- Выпекаем в духовке 30-35 минут при температуре 180 градусов.
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