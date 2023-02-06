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Просто возьмите фарш и стакан творога: рецепт вкусных, быстрых котлет в духовке

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
845
Время на прочтение
1 мин
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Просто возьмите фарш и стакан творога: рецепт вкусных, быстрых котлет в духовке

Котлеты с сыром

Как приготовить нежные котлеты в духовке с творогом читайте в материале ТСН.ua

Котлеты благодаря добавлению творога в фарш получаются нежными и сочными. Но при этом творог в готовых котлетах на вкус не чувствуется. К тому же такие котлеты хорошо держат форму и не разваливаются.

Ингредиенты:

  • Фарш – 500 г,
  • Яйцо – 2 шт.,
  • Творог – 200 г,
  • Сухари панировочные – 50 г,
  • Вода – 50 мл,
  • Лук – 2 шт.,
  • Чеснок – 2 зуб.,
  • Соль – 1 ч.л,
  • Черный перец – на (свой) вкус.

Приготовление котлет:

  • Берем творог и хорошо размешиваем, чтобы не было комочков, до однородной массы.
  • К фаршу добавляем перетертый творог, два яйца, чайную ложку соли, перец. Все хорошо перемешиваем.
  • Разрезанный лук и зубчики чеснока перемалываем в блендере. Добавляем в фарш с ингредиентами.
  • Сухари перемешиваем с водой.
  • К смеси с фаршем добавляем перемолотый лук с чесноком и растворенные в воде сухари, окончательно перемешиваем.
  • Смазываем противень маслом, формируем руками котлеты и выкладываем на противне.
  • Выпекаем в духовке 30-35 минут при температуре 180 градусов.

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Дата публикации
Просмотры
845
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