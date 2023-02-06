Просто возьмите фарш и стакан творога: рецепт вкусных, быстрых котлет в духовке

Котлеты благодаря добавлению творога в фарш получаются нежными и сочными. Но при этом творог в готовых котлетах на вкус не чувствуется. К тому же такие котлеты хорошо держат форму и не разваливаются.

Ингредиенты:

Фарш – 500 г,

Яйцо – 2 шт.,

Творог – 200 г,

Сухари панировочные – 50 г,

Вода – 50 мл,

Лук – 2 шт.,

Чеснок – 2 зуб.,

Соль – 1 ч.л,

Черный перец – на (свой) вкус.

Приготовление котлет:

Берем творог и хорошо размешиваем, чтобы не было комочков, до однородной массы.

К фаршу добавляем перетертый творог, два яйца, чайную ложку соли, перец. Все хорошо перемешиваем.

Разрезанный лук и зубчики чеснока перемалываем в блендере. Добавляем в фарш с ингредиентами.

Сухари перемешиваем с водой.

К смеси с фаршем добавляем перемолотый лук с чесноком и растворенные в воде сухари, окончательно перемешиваем.

Смазываем противень маслом, формируем руками котлеты и выкладываем на противне.

Выпекаем в духовке 30-35 минут при температуре 180 градусов.

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