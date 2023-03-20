Простой рецепт паски, которая удается всегда: Евген Клопотенко поделился хитростями

Пасха 2023 года приходится на 16 апреля. До светлого праздника остается меньше месяца, поэтому стоит подумать, что будете готовить на праздничный стол. Евгений Клопотенко предлагает простой рецепт паски, которая удается всегда. Читайте о нём в материале ТСН.ua.
На своем YouTube-канале известный украинский кулинар Евген Клопотенко поделился рецептом классической паски, поражающей легкостью приготовления.
Ингредиенты:
- 750-800 г пшеничной муки;
- 25 г живых дрожжей;
- 220 г теплого молока (2,5% жирности);
- 2 столовые ложки сметаны (20% жирности);
- 1 яйцо + 1 желток;
- 10 г ванильного сахара;
- 225 г сахара (+1 столовая ложка на опару);
- 100 г сливочного масла (82,5% жирности);
- 1 апельсин (по желанию);
- 2 столовые ложки масла;
- 25 мл виски/рома или коньяка (по желанию);
- 200 г сахарной пудры;
- 100 г цукатов и изюма;
- декоративная посыпка;
- щепотка соли.
Как приготовить паску на Пасху по классическому рецепту от Евгения Клопотенко:
- Сначала нужно приготовить опару. Для этого в сотейнике нагрейте молоко, покрошите в него дрожжи, хорошо перемешайте до их растворения. Добавьте 1 столовую ложку сахара, перемешайте еще раз. Теперь накройте пищевой пленкой или полотенцем, оставьте на 20 минут в теплом месте.
- Когда опара увеличится вдвое, к ней нужно добавить одно яйцо и еще один желток. Также всыпьте сахар, ванильный сахар, щепотку соли, мягкое сливочное масло и сметану. Хорошо перемешайте венчиком до однородности. По желанию к опаре можно добавить цедру одного апельсина.
- Добавьте муку, кропотливо перемешайте, чтоб тесто стало однородным. К пасхальной выпечке можно добавить алкоголь в этот момент.
- В течение 10 минут вымешивайте тесто, оно должно получиться мягким и не липнуть в руки. Из него сформируйте шар, выложите в глубокую миску, которую предварительно смажьте растительным маслом. Накройте полотенцем, оставьте на 1 час в теплом месте, чтобы тесто подошло.
- Когда тесто увеличится в 2-3 раза в объеме, обомните его и снова сформуйте шар. Оставьте еще на 40 минут в теплом месте. Так вы получите легкий и воздушный пояс. Теперь можно поместить в него цукаты и изюм.
- Включите духовку, разогрейте ее до 180 градусов в режиме конвекции. В металлические или бумажные формы выложите тесто так, чтобы оно покрыло всего 2/3 всего объема. Оставьте форму в теплом месте, накрыв полотенцем, чтобы оно подошло к краям.
- Паску выпекайте 20-35 минут. Готовность лучше проверять деревянной шпажкой.
Готовые куличи нужно охладить и после этого можно украшать любимой глазурью, посыпать декором.
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