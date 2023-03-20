Простой рецепт паски, которая удается всегда: Евген Клопотенко поделился хитростями

Пасха 2023 года приходится на 16 апреля. До светлого праздника остается меньше месяца, поэтому стоит подумать, что будете готовить на праздничный стол. Евгений Клопотенко предлагает простой рецепт паски, которая удается всегда. Читайте о нём в материале ТСН.ua.