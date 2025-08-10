Цикорий — натуральный заменитель кофе — имеет много питательных веществ, полезен диабетикам, в случае артрита, цирроза печени, болезней поджелудочной железы, других болезней.

А еще из цикория можно приготовить вкусный квас, который будет спасением в жаркие дни.

Предлагаем рецепт кваса из пенившегося цикория, словно магазинный.

К емкости наливаем три литра воды, добавляем сахар, лимонную кислоту и цикорий. Все тщательно перемешиваем.

Ставим на огонь, доводим смесь до кипения. Как только вода с ингредиентами закипит, убираем емкость с жидкостью из огня и охлаждаем до комнатной температуры.

Когда жидкость станет комнатной температурой, нужно засыпать поверхность сухими дрожжами. Когда они впитают влагу, хорошо перемешайте.

Накройте смесь марлей или просто крышкой и оставьте квас при комнатной температуре на 6 часов.

Через 6 часов на поверхности напитка должна появиться пенка, следовательно, дрожжи активировались.

Процедите квас, разлейте в бутылки, закрутите крышками. Поставьте в холодильник на несколько дней. Квас готов к употреблению.