Простой рецепт кваса из цикория
Домашний квас из цикория в летнюю жару поможет утолить жажду.
Цикорий — натуральный заменитель кофе — имеет много питательных веществ, полезен диабетикам, в случае артрита, цирроза печени, болезней поджелудочной железы, других болезней.
А еще из цикория можно приготовить вкусный квас, который будет спасением в жаркие дни.
Предлагаем рецепт кваса из пенившегося цикория, словно магазинный.
Ингредиенты для приготовления кваса из цикория
вода — 3 л,
сахар — 200 г,
цикорий — 1 ст. л,
лимонная кислота — пол ч. л,
сухие дрожжи — 1 ч. л.
Как приготовить квас
К емкости наливаем три литра воды, добавляем сахар, лимонную кислоту и цикорий. Все тщательно перемешиваем.
Ставим на огонь, доводим смесь до кипения. Как только вода с ингредиентами закипит, убираем емкость с жидкостью из огня и охлаждаем до комнатной температуры.
Когда жидкость станет комнатной температурой, нужно засыпать поверхность сухими дрожжами. Когда они впитают влагу, хорошо перемешайте.
Накройте смесь марлей или просто крышкой и оставьте квас при комнатной температуре на 6 часов.
Через 6 часов на поверхности напитка должна появиться пенка, следовательно, дрожжи активировались.
Процедите квас, разлейте в бутылки, закрутите крышками. Поставьте в холодильник на несколько дней. Квас готов к употреблению.
Если закрытую бутылку оставить при комнатной температуре, то согревшись, брожение снова активизируется, и квас начнет бродить дальше.