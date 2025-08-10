ТСН в социальных сетях

Простой рецепт кваса из цикория

Домашний квас из цикория в летнюю жару поможет утолить жажду.

Квас из цикория

Цикорий — натуральный заменитель кофе — имеет много питательных веществ, полезен диабетикам, в случае артрита, цирроза печени, болезней поджелудочной железы, других болезней.

А еще из цикория можно приготовить вкусный квас, который будет спасением в жаркие дни.

Предлагаем рецепт кваса из пенившегося цикория, словно магазинный.

Ингредиенты для приготовления кваса из цикория

  • вода — 3 л,

  • сахар — 200 г,

  • цикорий — 1 ст. л,

  • лимонная кислота — пол ч. л,

  • сухие дрожжи — 1 ч. л.

Как приготовить квас

  • К емкости наливаем три литра воды, добавляем сахар, лимонную кислоту и цикорий. Все тщательно перемешиваем.

  • Ставим на огонь, доводим смесь до кипения. Как только вода с ингредиентами закипит, убираем емкость с жидкостью из огня и охлаждаем до комнатной температуры.

  • Когда жидкость станет комнатной температурой, нужно засыпать поверхность сухими дрожжами. Когда они впитают влагу, хорошо перемешайте.

  • Накройте смесь марлей или просто крышкой и оставьте квас при комнатной температуре на 6 часов.

  • Через 6 часов на поверхности напитка должна появиться пенка, следовательно, дрожжи активировались.

  • Процедите квас, разлейте в бутылки, закрутите крышками. Поставьте в холодильник на несколько дней. Квас готов к употреблению.

  • Если закрытую бутылку оставить при комнатной температуре, то согревшись, брожение снова активизируется, и квас начнет бродить дальше.

