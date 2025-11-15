Проводим Рождественский пост 2025 года вкусно: 5 идей для разнообразного постного ужина

Рождественский пост: меню / © Фото из открытых источников

Реклама

Это время не только период духовного очищения и переосмысления, но и возможность переосмыслить свое питание. Даже воздерживаясь от привычных продуктов, можно готовить вкусные, разнообразные и питательные блюда.

Постная пища способна быть не только полезной, но и действительно праздничной, если добавить немного фантазии. Мы подготовили подборку Топ-5 рецептов ужина в Рождественский пост, которые не содержат мяса и молочных продуктов, но при этом насыщают и радуют вкусом.

Гречка с грибами и луком

Ингредиенты:

Реклама

гречка — 1 стакан;

грибы (шампиньоны или лесные) — 300 г;

лук — 1 шт.;

растительное масло, соль, перец.

Гречку отварите до готовности. Лук измельчите и обжарьте до золотистого цвета, затем добавьте грибы и потушите до мягкости. Смешайте с кашей и приправьте по вкусу. Простое, ароматное блюдо, которое одинаково подходит для обыденного обеда и праздничного стола.

Тушеная фасоль с овощами

Ингредиенты:

белая или красная фасоль — 1 стакан;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст. ложки;

чеснок, зелень.

Фасоль замочите на ночь и отварите до готовности. Овощи обжарьте на растительном масле, добавьте томатную пасту и немного воды, затем выложите фасоль. Тушите под крышкой 10–15 минут. Ароматное, сытное и белковое блюдо станет отличным основанием ужина.

Картофельные зразы с квашеной капустой

Ингредиенты:

Реклама

картофель — 6-7 шт.;

квашеная капуста — 200 г;

лук;

мука или панировочные сухари;

растительное масло.

Сваренный картофель перетрите в пюре с небольшим количеством соли. Квашеную капусту обжарьте с луком до мягкости. Сформуйте из картофеля лепешки, положите начинку, обваляйте в сухарях и обжарьте до золотистой корочки. Нежная начинка и хрустящая оболочка делают эти зразы настоящей вкусностью.

Перловка с овощами и специями

Ингредиенты:

перловая крупа — 1 стакан;

морковь;

лук;

кабачок или перец;

масло;

специи;

соевый соус по желанию.

Перловку промойте и отварите до готовности. Овощи обжарьте на растительном масле, добавьте специи (куркуму, паприку) и смешайте с крупой. При желании добавьте ложку соевого соуса для более насыщенного вкуса. Блюдо одинаково хорошо подходит теплым и охлажденным.

Узвар и постные блины

Для сладкого завершения ужина приготовьте компот из сушеных фруктов: груш, яблок, изюма. К нему подходят постные блины на воде с добавлением немного масла и сахара. Подавайте с вареньем, медом или маковой начинкой. Простой и домашний десерт наполнит дом ароматом детства.