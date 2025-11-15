ТСН в социальных сетях

Проводим Рождественский пост 2025 года вкусно: 5 идей для разнообразного постного ужина

Уже сегодня начинается Рождественский пост, который по новому церковному календарю продлится до среды, 24 декабря.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Рождественский пост: меню

Рождественский пост: меню / © Фото из открытых источников

Это время не только период духовного очищения и переосмысления, но и возможность переосмыслить свое питание. Даже воздерживаясь от привычных продуктов, можно готовить вкусные, разнообразные и питательные блюда.

Постная пища способна быть не только полезной, но и действительно праздничной, если добавить немного фантазии. Мы подготовили подборку Топ-5 рецептов ужина в Рождественский пост, которые не содержат мяса и молочных продуктов, но при этом насыщают и радуют вкусом.

Гречка с грибами и луком

Ингредиенты:

  • гречка — 1 стакан;

  • грибы (шампиньоны или лесные) — 300 г;

  • лук — 1 шт.;

  • растительное масло, соль, перец.

Гречку отварите до готовности. Лук измельчите и обжарьте до золотистого цвета, затем добавьте грибы и потушите до мягкости. Смешайте с кашей и приправьте по вкусу. Простое, ароматное блюдо, которое одинаково подходит для обыденного обеда и праздничного стола.

Тушеная фасоль с овощами

Ингредиенты:

  • белая или красная фасоль — 1 стакан;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • болгарский перец — 1 шт.;

  • томатная паста — 2 ст. ложки;

  • чеснок, зелень.

Фасоль замочите на ночь и отварите до готовности. Овощи обжарьте на растительном масле, добавьте томатную пасту и немного воды, затем выложите фасоль. Тушите под крышкой 10–15 минут. Ароматное, сытное и белковое блюдо станет отличным основанием ужина.

Картофельные зразы с квашеной капустой

Ингредиенты:

  • картофель — 6-7 шт.;

  • квашеная капуста — 200 г;

  • лук;

  • мука или панировочные сухари;

  • растительное масло.

Сваренный картофель перетрите в пюре с небольшим количеством соли. Квашеную капусту обжарьте с луком до мягкости. Сформуйте из картофеля лепешки, положите начинку, обваляйте в сухарях и обжарьте до золотистой корочки. Нежная начинка и хрустящая оболочка делают эти зразы настоящей вкусностью.

Перловка с овощами и специями

Ингредиенты:

  • перловая крупа — 1 стакан;

  • морковь;

  • лук;

  • кабачок или перец;

  • масло;

  • специи;

  • соевый соус по желанию.

Перловку промойте и отварите до готовности. Овощи обжарьте на растительном масле, добавьте специи (куркуму, паприку) и смешайте с крупой. При желании добавьте ложку соевого соуса для более насыщенного вкуса. Блюдо одинаково хорошо подходит теплым и охлажденным.

Узвар и постные блины

Для сладкого завершения ужина приготовьте компот из сушеных фруктов: груш, яблок, изюма. К нему подходят постные блины на воде с добавлением немного масла и сахара. Подавайте с вареньем, медом или маковой начинкой. Простой и домашний десерт наполнит дом ароматом детства.

