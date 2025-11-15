- Дата публикации
Проводим Рождественский пост 2025 года вкусно: 5 идей для разнообразного постного ужина
Уже сегодня начинается Рождественский пост, который по новому церковному календарю продлится до среды, 24 декабря.
Это время не только период духовного очищения и переосмысления, но и возможность переосмыслить свое питание. Даже воздерживаясь от привычных продуктов, можно готовить вкусные, разнообразные и питательные блюда.
Постная пища способна быть не только полезной, но и действительно праздничной, если добавить немного фантазии. Мы подготовили подборку Топ-5 рецептов ужина в Рождественский пост, которые не содержат мяса и молочных продуктов, но при этом насыщают и радуют вкусом.
Гречка с грибами и луком
Ингредиенты:
гречка — 1 стакан;
грибы (шампиньоны или лесные) — 300 г;
лук — 1 шт.;
растительное масло, соль, перец.
Гречку отварите до готовности. Лук измельчите и обжарьте до золотистого цвета, затем добавьте грибы и потушите до мягкости. Смешайте с кашей и приправьте по вкусу. Простое, ароматное блюдо, которое одинаково подходит для обыденного обеда и праздничного стола.
Тушеная фасоль с овощами
Ингредиенты:
белая или красная фасоль — 1 стакан;
морковь — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
болгарский перец — 1 шт.;
томатная паста — 2 ст. ложки;
чеснок, зелень.
Фасоль замочите на ночь и отварите до готовности. Овощи обжарьте на растительном масле, добавьте томатную пасту и немного воды, затем выложите фасоль. Тушите под крышкой 10–15 минут. Ароматное, сытное и белковое блюдо станет отличным основанием ужина.
Картофельные зразы с квашеной капустой
Ингредиенты:
картофель — 6-7 шт.;
квашеная капуста — 200 г;
лук;
мука или панировочные сухари;
растительное масло.
Сваренный картофель перетрите в пюре с небольшим количеством соли. Квашеную капусту обжарьте с луком до мягкости. Сформуйте из картофеля лепешки, положите начинку, обваляйте в сухарях и обжарьте до золотистой корочки. Нежная начинка и хрустящая оболочка делают эти зразы настоящей вкусностью.
Перловка с овощами и специями
Ингредиенты:
перловая крупа — 1 стакан;
морковь;
лук;
кабачок или перец;
масло;
специи;
соевый соус по желанию.
Перловку промойте и отварите до готовности. Овощи обжарьте на растительном масле, добавьте специи (куркуму, паприку) и смешайте с крупой. При желании добавьте ложку соевого соуса для более насыщенного вкуса. Блюдо одинаково хорошо подходит теплым и охлажденным.
Узвар и постные блины
Для сладкого завершения ужина приготовьте компот из сушеных фруктов: груш, яблок, изюма. К нему подходят постные блины на воде с добавлением немного масла и сахара. Подавайте с вареньем, медом или маковой начинкой. Простой и домашний десерт наполнит дом ароматом детства.