Пухлый и золотистый омлет: собственный опыт, чтобы не допускать ошибок

Казалось бы, омлет – самое обычное блюдо на завтрак. Но, оказывается, его можно приготовить еще лучше, если не допускать некоторых ошибок. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Комментарий автора Татьяны Мележик:

"Я всегда думала, что приготовление омлета — это простое дело. Готовила его на муке, молоке, с добавлением зелени и овощей. Однако однажды увидела в Сети советы, где рассказывали, что сделать, чтобы омлет на сковороде оставался рыхлым и золотистым. Теперь готовлю только так."

Как сделать обычный омлет на сковороде.

Это блюдо готовится из простых ингредиентов. Что нужно для омлета? Кроме яиц, вам также понадобятся мука, молоко, соль и любимые специи. Некоторые также добавляют сливочное масло. Считается, что лучше жарить омлет именно на нем, ведь тогда блюдо получится вкуснее. Если у вас нет сливочного масла, его можно легко заменить маслом. А вот спред или маргарин для изготовления омлета не подходит.

Еще один важный вопрос: что добавить в омлет, если под рукой нет молока. Подойдет бульон, вода, сметана и кефир. Пропорции таковы: на одно яйцо нужно взять 2 столовых ложки жидкости.

В смесь обязательно добавляются специи. Можете взять те, которые вы больше всего любите: петрушку, укроп, майоран, розмарин, базилик. В магазинах продаются специальные смеси приправ для омлета.

Рыхлый омлет на сковороде готовится так. Если вы используете для приготовления паровую баню, блюдо готовится на одной стороне. На обычной сковороде омлет переворачивается. Так он получит аппетитную золотистую корочку. А чтобы омлет не оседал и оставался рыхлым, нужно соблюдать правильный температурный режим, постепенно уменьшая огонь. Во время приготовления 4-5 минут держат омлет под крышкой, а затем ее снимают.

Как сделать омлет на сковороде: ошибки при приготовлении

Блюдо очень чувствительно к изменению температуры, даже при смешивании ингредиентов. Вот такие ошибки лучше не допускать:

Холодное молоко нельзя добавлять – оно должно быть комнатной температуры. Только в таком случае можно получить рыхлый омлет. А из-за холодного молока блюдо оседает. Омлет должен состоять на 50% из молока и на 50% из яиц, если другое не написано в рецепте – если пропорции изменить, блюдо точно осведет в процессе приготовления. Сильный огонь испортит блюдо – готовить нужно на среднем огне, иначе белок запечется и не успеет подняться.

Когда появилась золотистая корочка, блюдо можно снимать с плиты. Если омлет готовится на муке, он должен пружинить от нажатия.

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