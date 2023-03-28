Пять легких и быстрых рецептов салатов из авокадо на любой вкус

Рецепты салатов из авокадо на любой вкус найдете в материале ТСН.ua
Авокадо не только полезный ингредиент в любых салатах, но и универсальный — он хорошо сочетается с мясом, рыбой, морепродуктами, яйцами, сыром, фруктами, овощами, крабовыми палочками и рыбными консервами.
Можно выбрать любой рецепт – все будет вкусно и полезно.
Рецепт салата с авокадо, красной рыбой и манго
Ингредиенты:
- Лимон 1шт.
- Филе красной рыбы 250-300 г
- Манго 1шт.
- Авокадо 1 шт.,
- Фиолетовый лук – половинка
- Листовой салат 1 пучок
- Соль, перец черный молотый по вкусу
- Оливковое масло 2 ст. ложки
- Яблочный уксус 2 ст. ложки,
- Кунжут и мята по своему вкусу
Приготовление:
- Из лимона выжмите столовую ложку сока.
- Натрите рыбу солью, перцем и лимонным соком. Подрумяньте в сковороде с маслом и вилкой разломайте на кусочки.
- Манго и авокадо нарежьте кусочками, лук половинками или четвертинками колец. Листья салата нарубите.
- В миске соедините рыбу с листовым салатом, манго, авокадо и луком. Слегка посолите и поперчите.
- Оливковое масло смешайте с яблочным уксусом. Полейте салат заправкой, посыпьте кунжутом и добавьте веточки мяты.
Рецепт зеленого салата с авокадо
Ингредиенты:
- Брокколи 250-300 г
- Огурцы 3шт.
- Авокадо 1шт.
- Молодой шпинат 100 г
- Лайм 1 шт.
- Перец черный молотый, соль по вкусу
- Итальянские травы по вкусу
- Оливковое масло по вкусу
Приготовление:
- Соцветие брокколи отварите в подсоленной воде 3-4 минуты, порежьте на две части.
- Огурцы нарежьте кружочками, авокадо не слишком большими кусочками.
- Шпинат, авокадо, брокколи и огурцы перемешайте. Побрызгайте соком лайма, посолите, поперчите, посыпьте итальянскими травами и полейте оливковым маслом.
Греческий салат из авокадо
Ингредиенты:
- Свежие огурцы 2 шт.
- Авокадо 1шт.
- Красный лук ½ шт.
- Помидоры 2-3 шт.
- Болгарский перец – половинка.
- Фета 200 г
- Оливки 80 г
- Чеснок 2 зубчика
- Оливковое масло 4 ст. ложки
- Красный винный уксус 2 ст. ложки
- Сушеный орегано 1 ч. ложка
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Чеснок измельчите и тщательно смешайте с растительным маслом, уксусом, орегано и солью.
- Огурцы и авокадо нарежьте тонкими ломтиками, лук – полукольцами, помидоры и перец – большими кубиками.
- Измельчите фету. Смешайте овощи с творогом, оливками и заправкой. По желанию посыпьте салат зеленью.
Салат из авокадо и беконом
Ингредиенты:
- Бекон 200 г
- Помидоры черри 100 г
- Авокадо 1-2 шт.
- Лимон 1шт.
- Листовая зелень для салата 100-150 г
- Фета или другой творог 50-70 г
- Оливковое масло 70–80 мл
- Красный винный уксус 30 мл
- Сахар 2 ч. ложки
- Джонская горчица — полчайной ложки
- Чеснок 1–2 зубчика
- Соль — полчайной ложки
- Можно добавить фиолетовый лук половинку
Приготовление:
- Смешайте оливковое масло с винным уксусом, сахаром, горчицей, измельченным чесноком и солью.
- Бекон обжарьте порциями в сковороде без масла, затем нарежьте небольшими кусочками.
- Чери нарежьте половинками или четвертинками. А лук, если хотите его добавить, – тонкими половинками колец.
- Авокадо нарежьте средними кусочками и полейте одной-двумя столовыми ложками сока, выжатого из лимона.
- Сложите в миску бекон, листовую зелень, авокадо, лук и черри. Посыпьте ломтиками сыра, полейте соусом и сразу подавайте к столу.
Салат из авокадо, кукурузы и сельдерея
Ингредиенты:
- Авокадо 2 шт.
- Сельдерей 3 стебля
- Лимон 1шт.
- Консервированная или отварная кукуруза 3 ст. ложки
- Соль, перец черный молотый, другие специи по вкусу
- Оливковое масло 120 мл
Приготовление:
- Авокадо и сельдерей нарежьте небольшими кусочками.
- Из лимона выжмите сок.
- Перемешайте авокадо, сельдерей, кукурузу. Посолите, поперчите, заправьте соком и растительным маслом.
- Хорошо размешайте и дайте постоять 15 минут.
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