Пять легких и быстрых рецептов салатов из авокадо на любой вкус

Рецепты салатов из авокадо на любой вкус найдете в материале ТСН.ua

Авокадо не только полезный ингредиент в любых салатах, но и универсальный — он хорошо сочетается с мясом, рыбой, морепродуктами, яйцами, сыром, фруктами, овощами, крабовыми палочками и рыбными консервами.

Можно выбрать любой рецепт – все будет вкусно и полезно.

Рецепт салата с авокадо, красной рыбой и манго

Ингредиенты:

Лимон 1шт.

Филе красной рыбы 250-300 г

Манго 1шт.

Авокадо 1 шт.,

Фиолетовый лук – половинка

Листовой салат 1 пучок

Соль, перец черный молотый по вкусу

Оливковое масло 2 ст. ложки

Яблочный уксус 2 ст. ложки,

Кунжут и мята по своему вкусу

Приготовление:

Из лимона выжмите столовую ложку сока.

Натрите рыбу солью, перцем и лимонным соком. Подрумяньте в сковороде с маслом и вилкой разломайте на кусочки.

Манго и авокадо нарежьте кусочками, лук половинками или четвертинками колец. Листья салата нарубите.

В миске соедините рыбу с листовым салатом, манго, авокадо и луком. Слегка посолите и поперчите.

Оливковое масло смешайте с яблочным уксусом. Полейте салат заправкой, посыпьте кунжутом и добавьте веточки мяты.

Салат с авокадо и красной рыбой

Рецепт зеленого салата с авокадо

Ингредиенты:

Брокколи 250-300 г

Огурцы 3шт.

Авокадо 1шт.

Молодой шпинат 100 г

Лайм 1 шт.

Перец черный молотый, соль по вкусу

Итальянские травы по вкусу

Оливковое масло по вкусу

Приготовление:

Соцветие брокколи отварите в подсоленной воде 3-4 минуты, порежьте на две части.

Огурцы нарежьте кружочками, авокадо не слишком большими кусочками.

Шпинат, авокадо, брокколи и огурцы перемешайте. Побрызгайте соком лайма, посолите, поперчите, посыпьте итальянскими травами и полейте оливковым маслом.

Зеленый салат с авокадо

Греческий салат из авокадо

Ингредиенты:

Свежие огурцы 2 шт.

Авокадо 1шт.

Красный лук ½ шт.

Помидоры 2-3 шт.

Болгарский перец – половинка.

Фета 200 г

Оливки 80 г

Чеснок 2 зубчика

Оливковое масло 4 ст. ложки

Красный винный уксус 2 ст. ложки

Сушеный орегано 1 ч. ложка

Соль по вкусу

Приготовление:

Чеснок измельчите и тщательно смешайте с растительным маслом, уксусом, орегано и солью.

Огурцы и авокадо нарежьте тонкими ломтиками, лук – полукольцами, помидоры и перец – большими кубиками.

Измельчите фету. Смешайте овощи с творогом, оливками и заправкой. По желанию посыпьте салат зеленью.

Греческий салат из авокадо

Салат из авокадо и беконом

Ингредиенты:

Бекон 200 г

Помидоры черри 100 г

Авокадо 1-2 шт.

Лимон 1шт.

Листовая зелень для салата 100-150 г

Фета или другой творог 50-70 г

Оливковое масло 70–80 мл

Красный винный уксус 30 мл

Сахар 2 ч. ложки

Джонская горчица — полчайной ложки

Чеснок 1–2 зубчика

Соль — полчайной ложки

Можно добавить фиолетовый лук половинку

Приготовление:

Смешайте оливковое масло с винным уксусом, сахаром, горчицей, измельченным чесноком и солью.

Бекон обжарьте порциями в сковороде без масла, затем нарежьте небольшими кусочками.

Чери нарежьте половинками или четвертинками. А лук, если хотите его добавить, – тонкими половинками колец.

Авокадо нарежьте средними кусочками и полейте одной-двумя столовыми ложками сока, выжатого из лимона.

Сложите в миску бекон, листовую зелень, авокадо, лук и черри. Посыпьте ломтиками сыра, полейте соусом и сразу подавайте к столу.

Салат из авокадо и беконом

Салат из авокадо, кукурузы и сельдерея

Ингредиенты:

Авокадо 2 шт.

Сельдерей 3 стебля

Лимон 1шт.

Консервированная или отварная кукуруза 3 ст. ложки

Соль, перец черный молотый, другие специи по вкусу

Оливковое масло 120 мл

Приготовление:

Авокадо и сельдерей нарежьте небольшими кусочками.

Из лимона выжмите сок.

Перемешайте авокадо, сельдерей, кукурузу. Посолите, поперчите, заправьте соком и растительным маслом.

Хорошо размешайте и дайте постоять 15 минут.

Саалат авокадо с кукурузой

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