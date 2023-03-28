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Пять легких и быстрых рецептов салатов из авокадо на любой вкус

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
256
Время на прочтение
3 мин
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Пять легких и быстрых рецептов салатов из авокадо на любой вкус

Салаты из авокадо

Рецепты салатов из авокадо на любой вкус найдете в материале ТСН.ua

Авокадо не только полезный ингредиент в любых салатах, но и универсальный — он хорошо сочетается с мясом, рыбой, морепродуктами, яйцами, сыром, фруктами, овощами, крабовыми палочками и рыбными консервами.

Можно выбрать любой рецепт – все будет вкусно и полезно.

Рецепт салата с авокадо, красной рыбой и манго

Ингредиенты:

  • Лимон 1шт.
  • Филе красной рыбы 250-300 г
  • Манго 1шт.
  • Авокадо 1 шт.,
  • Фиолетовый лук – половинка
  • Листовой салат 1 пучок
  • Соль, перец черный молотый по вкусу
  • Оливковое масло 2 ст. ложки
  • Яблочный уксус 2 ст. ложки,
  • Кунжут и мята по своему вкусу

Приготовление:

  • Из лимона выжмите столовую ложку сока.
  • Натрите рыбу солью, перцем и лимонным соком. Подрумяньте в сковороде с маслом и вилкой разломайте на кусочки.
  • Манго и авокадо нарежьте кусочками, лук половинками или четвертинками колец. Листья салата нарубите.
  • В миске соедините рыбу с листовым салатом, манго, авокадо и луком. Слегка посолите и поперчите.
  • Оливковое масло смешайте с яблочным уксусом. Полейте салат заправкой, посыпьте кунжутом и добавьте веточки мяты.
Салат с авокадо и красной рыбой / ©
Салат с авокадо и красной рыбой

Рецепт зеленого салата с авокадо

Ингредиенты:

  • Брокколи 250-300 г
  • Огурцы 3шт.
  • Авокадо 1шт.
  • Молодой шпинат 100 г
  • Лайм 1 шт.
  • Перец черный молотый, соль по вкусу
  • Итальянские травы по вкусу
  • Оливковое масло по вкусу

Приготовление:

  • Соцветие брокколи отварите в подсоленной воде 3-4 минуты, порежьте на две части.
  • Огурцы нарежьте кружочками, авокадо не слишком большими кусочками.
  • Шпинат, авокадо, брокколи и огурцы перемешайте. Побрызгайте соком лайма, посолите, поперчите, посыпьте итальянскими травами и полейте оливковым маслом.
Зеленый салат с авокадо / ©
Зеленый салат с авокадо

Греческий салат из авокадо

Ингредиенты:

  • Свежие огурцы 2 шт.
  • Авокадо 1шт.
  • Красный лук ½ шт.
  • Помидоры 2-3 шт.
  • Болгарский перец – половинка.
  • Фета 200 г
  • Оливки 80 г
  • Чеснок 2 зубчика
  • Оливковое масло 4 ст. ложки
  • Красный винный уксус 2 ст. ложки
  • Сушеный орегано 1 ч. ложка
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  • Чеснок измельчите и тщательно смешайте с растительным маслом, уксусом, орегано и солью.
  • Огурцы и авокадо нарежьте тонкими ломтиками, лук – полукольцами, помидоры и перец – большими кубиками.
  • Измельчите фету. Смешайте овощи с творогом, оливками и заправкой. По желанию посыпьте салат зеленью.
Греческий салат из авокадо / ©
Греческий салат из авокадо

Салат из авокадо и беконом

Ингредиенты:

  • Бекон 200 г
  • Помидоры черри 100 г
  • Авокадо 1-2 шт.
  • Лимон 1шт.
  • Листовая зелень для салата 100-150 г
  • Фета или другой творог 50-70 г
  • Оливковое масло 70–80 мл
  • Красный винный уксус 30 мл
  • Сахар 2 ч. ложки
  • Джонская горчица — полчайной ложки
  • Чеснок 1–2 зубчика
  • Соль — полчайной ложки
  • Можно добавить фиолетовый лук половинку

Приготовление:

  • Смешайте оливковое масло с винным уксусом, сахаром, горчицей, измельченным чесноком и солью.
  • Бекон обжарьте порциями в сковороде без масла, затем нарежьте небольшими кусочками.
  • Чери нарежьте половинками или четвертинками. А лук, если хотите его добавить, – тонкими половинками колец.
  • Авокадо нарежьте средними кусочками и полейте одной-двумя столовыми ложками сока, выжатого из лимона.
  • Сложите в миску бекон, листовую зелень, авокадо, лук и черри. Посыпьте ломтиками сыра, полейте соусом и сразу подавайте к столу.
Салат из авокадо и беконом / ©
Салат из авокадо и беконом

Салат из авокадо, кукурузы и сельдерея

Ингредиенты:

  • Авокадо 2 шт.
  • Сельдерей 3 стебля
  • Лимон 1шт.
  • Консервированная или отварная кукуруза 3 ст. ложки
  • Соль, перец черный молотый, другие специи по вкусу
  • Оливковое масло 120 мл

Приготовление:

  • Авокадо и сельдерей нарежьте небольшими кусочками.
  • Из лимона выжмите сок.
  • Перемешайте авокадо, сельдерей, кукурузу. Посолите, поперчите, заправьте соком и растительным маслом.
  • Хорошо размешайте и дайте постоять 15 минут.
Саалат авокадо с кукурузой / ©
Саалат авокадо с кукурузой

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Дата публикации
Просмотры
256
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