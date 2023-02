Пять положительных изменений в жизни: что будет, если пить клюквенный сок

Комментарий автора Татьяны Мележик :

"О положительном влиянии клюквы на женское здоровье я слышала давно. Но для меня стали настоящим сюрпризом другие невероятные эффекты от употребления клюквенного сока."

Важно обратить внимание на тип клюквенного сока, который вы пьете. Лучше, чтобы это был 100% натуральный напиток без примесей сахара.

Клюквенный сок содержит витамин С

Думая о витамине С, большинство людей вспомнит о цитрусовых. И хотя они действительно являются отличным источником этого важного элемента, в клюквенном соке он также содержится. По данным Министерства сельского хозяйства США, в одной чашке этого напитка содержится 23,5 мг витамина С. А это 26% от суточной нормы.

Очень важно получать достаточный уровень витамина С. И вот почему. По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана, этот витамин помогает лечить инфекции и раны, укрепляет иммунную систему и является мощным антиоксидантом. А в Национальном институте здоровья (США) утверждают, что витамин С также участвует в производстве и синтезе коллагена в организме.

Можно получить заряд антиоксидантов

Клюквенный сок заряжен питательными веществами и витамином С. Но кроме этого он также является источником антиоксидантов. По словам Одри Перкинса, магистерши по диетологии, антиоксиданты являются естественным суперпродуктом, содержащим крошечные биологически активные соединения (полифенолы). Более 50-летние исследования показали, что они имеют многочисленные преимущества для здоровья.

В частности, отчет Advances of Nutrition доказывает, что содержащие в клюкве антиоксиданты положительно влияют на метаболизм глюкозы, артериальное давление, оксидативный стресс, профили липопротеинов, воспаление и функцию эндотелия. А исследования The American Journal of Clinical Nutrition показали, что благодаря регулярному употреблению этого напитка улучшается здоровье у людей с ишемической болезнью сердца.

Мощная помощь при инфекциях мочевыводящих путей

Этот сок действительно положительно влияет на здоровье мочевыводящих путей и даже уменьшает риск развития инфекции. По словам Одри Перкинса, в клюкве содержится уникальная комбинация полифенолов, что может предотвратить развитие определенных бактерий в вашем организме.

Исследование, проведенное в American Journal of Clinical Nutrition, оценивало женщин, ежедневно выпивавших по 225 грамм клюквенного сока. Было обнаружено, что это снижает риск повторного появления инфекции мочевыводящих путей на 40%. Поэтому Управление продовольствия и медикаментов в США рекомендует женщинам добавить напиток в свой рацион.

Клюквенный сок приносит пользу кишечнику

По словам Перкинса, многие различные исследования показывают, что сок клюквы помогает поддерживать баланс полезных бактерий в кишечнике. А это важно для снижения риска развития практически всех заболеваний (включая метаболические, сердечно-сосудистые, болезни костей и т.п.).

Было проведено исследование на животных, которое показало, что богатый полифенолом сок клюквы положительно влияет на популяцию микрофлоры в кишечнике, уменьшает его воспаление. А хронические воспаления кишечника могут приводить ко многим болезням.

Уменьшение оксидативного стресса

Перкинс отмечает, что мощные свойства полифенолов помогают уменьшить оксидативный стресс (неспособность клетки преодолеть увеличение выделения активных форм кислорода и предотвратить повреждение клеточных структур в результате этого увеличения), что также снижает риски, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследования British Journal of Nutrition показали, что употребление клюквенного сока в течение 60-дневного периода приводит к улучшению работы сердца и сосудов. Также уменьшение оксидативного стресса важно из-за его связи с повышением риска атеросклероза, когда скапливается жир или холестерин в стенках артерий. Особенно у тех людей, которые устойчивы к инсулину.

