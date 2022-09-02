Пять важных ошибок, которые совершают почти все в хранении и приготовлении мяса

Мясо – дорогой продукт. К сожалению, его легко испортить неправильным хранением и приготовлением. И есть пять ошибок, которые совершают почти все. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Какие же ошибки следует избегать в хранении и приготовлении мяса, если вы хотите полакомиться вкусными блюдами?

Не замораживайте цельный кусок мяса, если он большой. Следует рассчитывать, что вам придется съесть весь кусок после размораживания, поэтому обязательно разделите мясо на небольшие порции. Повторная заморозка лишает мяса уникальной структуры и может стать причиной появления болезнетворных микроорганизмов.

После того, как вы купили мясо, его нужно обработать, упаковать и отправить в морозильную камеру.

Если вы решили приготовить стейк, мясо должно быть комнатной температуры. Это утверждение известно многим, кто любит готовить мясные блюда. Однако, к сожалению, чаще всего кусок оставляют после холодильника "отдохнуть" всего-навсего на 20 минут. А этого времени совсем недостаточно.

Не добавляйте к мясу специи. Известные повара никогда не используют специи к мясу. Максимум, что можно сделать, добавить пряных трав и свежемолотого черного перца прямо в тарелку к готовому куску. Это правило важно запомнить и для соли.

Не стоит хранить фарш слишком долго. Следует запомнить одну простую и очень важную вещь – фарш можно хранить не более 24 часов. После этого он начинает портиться. Поэтому сразу после покупки нужно приступить к приготовлению запланированного блюда.

Кетчупа к мясным блюдам лучше не добавлять. Мясо можно назвать цельным и лаконичным продуктом. А потому его вкус не стоит портить разными соусами, особенно кетчупом. Иногда, конечно, можете побаловать себя небольшим количеством специального соуса, но только для того чтобы оценить контрастность вкусов.