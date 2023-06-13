Рецепт салата из огурцов и помидоров с вкусной заправкой: это не масло и не сметана

Лето – пора свежих фруктов, сочных ягод и, конечно же, вкусных салатов. Если вы ищете простой, но вместе с тем невероятно вкусный рецепт летнего салата, то этот вариант точно подойдет. Благодаря заправке из трех ингредиентов обычный салат превратится в шедевр ресторанного уровня.

Не забывайте правильно выбирать овощи для салата – обратите внимание на качество и свежесть огурцов и помидоров. Старайтесь выбирать сочные и спелые помидоры, а также огурцы без горечи. Не забывайте также о нарезке овощей – лучше всего, если они будут нарезаны небольшими кубиками или кружочками одинакового размера.

Ингредиенты для заправки салата из помидоров и огурцов:

100 мл винного уксуса,

100 мл масла,

2-3 столовых ложки гранатового соуса.

Смешайте винный уксус, растительное масло и гранатовый соус. Именно гранатовый соус придаст салату непревзойденный вкус и аромат. Но если вы не являетесь его поклонником, можно попробовать другие варианты. К примеру, добавить соль, любимые специи, сушеный базилик, орегано. Экспериментируйте со специями, пока не найдете свой идеальный вкус. Вместо гранатового соуса попробуйте соус на основе меда или горчицы. А вместо подсолнечного масла, попробуйте оливковое или кунжутное масло. Вариантов множество, и вы можете найти тот, который больше всего вам нравится.

После того как все ингредиенты смешаны в миске, плотно закройте ее крышкой или тарелкой. Надо дать заправке немного настояться, чтобы вкусы хорошо смешались между собой. Чем длиннее заправка будет стоять, тем вкуснее будет салат. Добавьте заправку в салат и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек овощей был покрыт этим чудесным соусом.

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