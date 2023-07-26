Рецепт вкусных квашеных помидоров, еще и рассола от похмелья в придачу

Как заквасить помидоры с сахаром на зиму или за 4 дня со вкусным рассолом

Рассказываем, как заквасить такие помидоры в 10-литровом пластиковом ведре.

Ингредиенты на 10-литровую емкость.

помидоры – 7,5 – 8,5 кг,

вода – 5 л,

соль – 350 г,

сахар – 5 ст.ложек (на каждый литр воды добавляется 1 ст.ложка сахара с горкой),

чеснок – от 10 до 5 зубков

перец болгарский – 1 шт.,

чтобы не образовывалась плесень после выбраживания нужно будет добавить 1 ст. ложку порошка горчицы,

листья вишни, малины, смородины, хрена,

перец острый – 1-2 шт. или по вкусу,

корень хрена – 1 шт., (50-70 гр.).

Как приготовить квашенные помидоры

Плотные помидоры, без повреждений, тщательно моем и даем стечь воды.

Готовим маринад – в холодной воде растворяем соль. Растворяем в рассоле сахар.

На дно ведерка или емкости кладем все листья, кусочки корня хрена, часть чеснока.

Выкладываем половину помидоров, кладем кусочки острого и болгарского перца, зелень и чеснок. Выкладываем оставшиеся помидоры.

Сверху накрываем помидоры зеленью и обязательно листьями хрена, именно они препятствуют появлению плесени.

Заливаем рассолом помидоры.

Прикрываем крышкой, но не закрываем плотно.

Чтобы приготовить квашеные помидоры на зиму, ставим в прохладное и темное место. В таком случае они будут готовы через месяц и будут стоять в холоде долго.

Если хотите полакомиться квашеными помидорами летом, поставьте их в теплое место, они будут готовы через 4 дня.

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