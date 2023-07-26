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Рецепт вкусных квашеных помидоров, еще и рассола от похмелья в придачу

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
2075
Время на прочтение
2 мин
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Рецепт вкусных квашеных помидоров, еще и рассола от похмелья в придачу

Рецепт квашеных помидоров

Как заквасить помидоры с сахаром на зиму или за 4 дня со вкусным рассолом

Рассказываем, как заквасить такие помидоры в 10-литровом пластиковом ведре.

Ингредиенты на 10-литровую емкость.

  • помидоры – 7,5 – 8,5 кг,
  • вода – 5 л,
  • соль – 350 г,
  • сахар – 5 ст.ложек (на каждый литр воды добавляется 1 ст.ложка сахара с горкой),
  • чеснок – от 10 до 5 зубков
  • перец болгарский – 1 шт.,
  • чтобы не образовывалась плесень после выбраживания нужно будет добавить 1 ст. ложку порошка горчицы,
  • листья вишни, малины, смородины, хрена,
  • перец острый – 1-2 шт. или по вкусу,
  • корень хрена – 1 шт., (50-70 гр.).

Как приготовить квашенные помидоры

  • Плотные помидоры, без повреждений, тщательно моем и даем стечь воды.
  • Готовим маринад – в холодной воде растворяем соль. Растворяем в рассоле сахар.
  • На дно ведерка или емкости кладем все листья, кусочки корня хрена, часть чеснока.
  • Выкладываем половину помидоров, кладем кусочки острого и болгарского перца, зелень и чеснок. Выкладываем оставшиеся помидоры.
  • Сверху накрываем помидоры зеленью и обязательно листьями хрена, именно они препятствуют появлению плесени.
  • Заливаем рассолом помидоры.
  • Прикрываем крышкой, но не закрываем плотно.

Чтобы приготовить квашеные помидоры на зиму, ставим в прохладное и темное место. В таком случае они будут готовы через месяц и будут стоять в холоде долго.

Если хотите полакомиться квашеными помидорами летом, поставьте их в теплое место, они будут готовы через 4 дня.

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Дата публикации
Просмотры
2075
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