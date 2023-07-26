Рецепт вкусных квашеных помидоров, еще и рассола от похмелья в придачу

Как заквасить помидоры с сахаром на зиму или за 4 дня со вкусным рассолом
Рассказываем, как заквасить такие помидоры в 10-литровом пластиковом ведре.
Ингредиенты на 10-литровую емкость.
- помидоры – 7,5 – 8,5 кг,
- вода – 5 л,
- соль – 350 г,
- сахар – 5 ст.ложек (на каждый литр воды добавляется 1 ст.ложка сахара с горкой),
- чеснок – от 10 до 5 зубков
- перец болгарский – 1 шт.,
- чтобы не образовывалась плесень после выбраживания нужно будет добавить 1 ст. ложку порошка горчицы,
- листья вишни, малины, смородины, хрена,
- перец острый – 1-2 шт. или по вкусу,
- корень хрена – 1 шт., (50-70 гр.).
Как приготовить квашенные помидоры
- Плотные помидоры, без повреждений, тщательно моем и даем стечь воды.
- Готовим маринад – в холодной воде растворяем соль. Растворяем в рассоле сахар.
- На дно ведерка или емкости кладем все листья, кусочки корня хрена, часть чеснока.
- Выкладываем половину помидоров, кладем кусочки острого и болгарского перца, зелень и чеснок. Выкладываем оставшиеся помидоры.
- Сверху накрываем помидоры зеленью и обязательно листьями хрена, именно они препятствуют появлению плесени.
- Заливаем рассолом помидоры.
- Прикрываем крышкой, но не закрываем плотно.
Чтобы приготовить квашеные помидоры на зиму, ставим в прохладное и темное место. В таком случае они будут готовы через месяц и будут стоять в холоде долго.
Если хотите полакомиться квашеными помидорами летом, поставьте их в теплое место, они будут готовы через 4 дня.
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