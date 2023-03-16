Рецепт знакомого с детства вафельного торта, секрет которого в невероятном креме

Лиза Глинская поделилась рецептом приготовления вафельного торта с карамельным масляным кремом и арахисом.

Для карамельного масляного крема для торат из девяти коржей нужны следующие продукты:

100 мл воды,

180 г сахара,

80 г желтка,

220 г сливочного масла,

200 г вареной сгущенки,

150 г. обжаренного арахиса.

Для шоколадной глазури понадобится 150 г черного шоколада и 20 мл растительного рафинированного масла.

Готовим карамельный масляный крем и глазурь.

В сотейник наливаем воду, добавляем сахар, варим сироп до температуры 116 градусов. Чтобы сориентироваться, как долго должен вариться сироп, чтобы достичь такой температуры, варите примерно 5 минут после закипания. По внешнему виду, сироп должен висеть на лопатке, а не стекать. Сироп не нужно помешивать, чтобы он не кристаллизовался.

Взбейте желтки миксером. Во время сбивания тонкой струйкой влейте сироп. Когда смесь немного остынет, добавьте вареную сгущенку и сливочное масло. Взбейте смесь миксером до однородной массы.

Для приготовления глазури растопите шоколад и добавьте к нему растительное масло, хорошо перемешайте.

Арахис измельчите до крошки с помощью скалки. Кстати, арахис можно заменить на любой другой орех, который вы любите. Но перед этим его нужно поджарить.

Как собрать вафельный торт.

На каждый вафельный корж положите по две ложки карамельного крема, равномерно распределите его и посыпьте крошкой арахиса. Сверху покройте торт шоколадной глазурью. Также равномерно распределите глазурь по борту, посыпьте его измельченным арахисом.

Поставьте вафельный торт в холодильник на 5-6 часов, чтобы он хорошо настоялся.

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