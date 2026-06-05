Рецепт идеального яйца пашот в микроволновке за 60 секунд: почему стоит забыть о плите

Яйца пашот

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Для того чтобы успешно приготовить яйцо пашот в микроволновке, не нужно быть профессиональным поваром. Все гениальное — просто, и этот метод доказывает, что плита для этого блюда не обязательна.

Вот более подробная инструкция. Этот метод очень прост и требует минимум усилий.

Как приготовить яйца пашот в микроволновке

Возьмите рамакин или глубокую чашку, наполните ее половиной стакана воды комнатной температуры и добавьте щепотку соли. Важно, чтобы воды было достаточно для полного погружения яйца, но она не должна выливаться через край. Рамэкин — это небольшая порционная керамическая, стеклянная или фарфоровая формочка с высокими стенками. Обычно они имеют цилиндрическую форму. Если у вас нет специального рамекина, не беспокойтесь: отлично подойдет обычная керамическая пиала, глубокая чашка или стеклянная миска небольшого диаметра. Главное условие — емкость должна быть пригодна для использования в микроволновке (на ней должна быть соответствующая маркировка).

Аккуратно разбейте яйцо в воду, стараясь не повредить его структуру.

Поставьте емкость в микроволновку на высокую мощность. Для жидкого желтка достаточно 40–45 секунд, а для более твердого — около одной минуты.

После завершения приготовления аккуратно достаньте яйцо с помощью шумовки или сита.

Чтобы получить идеальный результат с первого раза, следует учесть несколько нюансов.

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Мощность микроволновок отличается, поэтому начните с 40 секунд, постепенно прибавляя по 5 секунд, пока не найдете свое идеальное время.

Хотя случаи разрыва желтка случаются редко, в качестве дополнительного предосторожности можно аккуратно проткнуть желток зубочисткой перед началом приготовления.

Пашот, приготовленный таким образом, прекрасно подходит на тостах из авокадо, в составе салатов или в дополнение к рису с овощами и острым соусом.

Такой завтрак готовится быстрее, чем вы успеете сделать кофе, а мыть придется только одну маленькую чашку. Яйцо пашот идеально подходит на поджаренном хлебе, с авокадо, свежей зеленью или острым соусом.

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