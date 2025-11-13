ТСН в социальных сетях

Рецепт маринованной капусты со свеклой как из магазина

Приготовить пикантную и аппетитную закуску из свежей белокочанной капусты легко и просто.

Маринованная капуста таким способом вполне может претендовать на отдельное блюдо на праздничном столе.

Как приготовить — читайте ниже.

Ингредиенты:

  • большая капуста

  • 200 граммов очищенной свеклы нарезанной соломкой

  • 100 граммов корней сельдерея

  • 50 граммов очищенного чеснока

  • 1 чайная ложка тмина

  • 1 литр воды

  • 45 граммов соли

  • 2 столовые ложки меда

Способ приготовления

Капусту необходимо нарезать произвольными кусками среднего размера такой формы, которая вам нравится.

Свежую свеклу очистить от кожуры и нарезать соломкой. То же самое сделать с корнем сельдерея.

Возьмите посуду, в которой планируете приготовить маринованную капусту. Выложите слоями — капуста, затем свекла, сельдерей. Между каждым слоем нужно добавить нарезанный кусочками чеснок и приправу тмина. Делать в такой последовательности пока не закончатся ингредиенты.

Готовим маринад. Для этого в горячую воду нужно добавить мед и соль, тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты растворились. Далее маринадом залить овощи, чтобы вода едва покрывала макушку.

Далее банку нужно накрыть марлей и поставить в темное место с комнатной температурой 7-14 градусов. Уже через две недели можно пробовать маринованную капусту со свеклой. Когда капуста станет однотонного цвета, это означает, что она готова. После этого посуду с маринованной капустой накрыть крышкой и поместить в холодное место.

Раньше мы писали о том, как приготовить рыбные пельмени — попробуйте и вы удивить домочадцев и гостей.

