Рецепт маринованной капусты со свеклой как из магазина
Приготовить пикантную и аппетитную закуску из свежей белокочанной капусты легко и просто.
Маринованная капуста таким способом вполне может претендовать на отдельное блюдо на праздничном столе.
Как приготовить — читайте ниже.
Ингредиенты:
большая капуста
200 граммов очищенной свеклы нарезанной соломкой
100 граммов корней сельдерея
50 граммов очищенного чеснока
1 чайная ложка тмина
1 литр воды
45 граммов соли
2 столовые ложки меда
Способ приготовления
Капусту необходимо нарезать произвольными кусками среднего размера такой формы, которая вам нравится.
Свежую свеклу очистить от кожуры и нарезать соломкой. То же самое сделать с корнем сельдерея.
Возьмите посуду, в которой планируете приготовить маринованную капусту. Выложите слоями — капуста, затем свекла, сельдерей. Между каждым слоем нужно добавить нарезанный кусочками чеснок и приправу тмина. Делать в такой последовательности пока не закончатся ингредиенты.
Готовим маринад. Для этого в горячую воду нужно добавить мед и соль, тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты растворились. Далее маринадом залить овощи, чтобы вода едва покрывала макушку.
Далее банку нужно накрыть марлей и поставить в темное место с комнатной температурой 7-14 градусов. Уже через две недели можно пробовать маринованную капусту со свеклой. Когда капуста станет однотонного цвета, это означает, что она готова. После этого посуду с маринованной капустой накрыть крышкой и поместить в холодное место.
