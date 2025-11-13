- Дата публикации
-
- Категория
- Еда
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
Рыбные пельмени— сметут со стола за считанные минуты
Чтобы сделать пельмени с рыбой, лучше всего брать филе морских пород: минтай, хек, пангасиус, морской окунь или зубатку.
Рыбные пельмени — блюдо малоизвестное, но очень вкусное. В приготовлении ничего сложного, а все ингредиенты доступные. Приготовьте такие пельмени — удивите домочадцев и гостей.
Рыбные пельмени
Ингредиенты на 1 кг пельменей:
рыбный фарш — 350 г
лук натертый на терке или пропущенный через мясорубку — 110 г
соль и перец — по вкусу
Для теста:
мука — 600 г
вода — 180 мл
растительное масло — 30 мл
яйца — 2 штуки
соль
Способ приготовления:
Смешать воду, яйца, растительное масло и соль. В миску всыпать муку (лучше сразу возьмите 580-590 г, а затем муку можно добавить в процессе вымешивания). В центре миски сделать в муке ямку и влить жидкость. И замесить тугое, эластичное тесто.
Замотать в пленку и оставить отдохнуть как минимум на полчаса. Затем кусочек теста раскатать и вылепить пельмени вручную или с помощью специальной формы.
Сварить пельмени в подсоленной кипящей воде.
