Еда
98
1 мин

Рыбные пельмени— сметут со стола за считанные минуты

Чтобы сделать пельмени с рыбой, лучше всего брать филе морских пород: минтай, хек, пангасиус, морской окунь или зубатку.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Пельмени

Пельмени / © Pixabay

Рыбные пельмени — блюдо малоизвестное, но очень вкусное. В приготовлении ничего сложного, а все ингредиенты доступные. Приготовьте такие пельмени — удивите домочадцев и гостей.

Рыбные пельмени

Ингредиенты на 1 кг пельменей:

  • рыбный фарш — 350 г

  • лук натертый на терке или пропущенный через мясорубку — 110 г

  • соль и перец — по вкусу

Для теста:

  • мука — 600 г

  • вода — 180 мл

  • растительное масло — 30 мл

  • яйца — 2 штуки

  • соль

Способ приготовления:

Смешать воду, яйца, растительное масло и соль. В миску всыпать муку (лучше сразу возьмите 580-590 г, а затем муку можно добавить в процессе вымешивания). В центре миски сделать в муке ямку и влить жидкость. И замесить тугое, эластичное тесто.

Замотать в пленку и оставить отдохнуть как минимум на полчаса. Затем кусочек теста раскатать и вылепить пельмени вручную или с помощью специальной формы.

Сварить пельмени в подсоленной кипящей воде.

Раньше мы писали о том, как варить пельмени, чтобы начинка оставалась сочной. Больше об этом читайте в новости.

