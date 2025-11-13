Рыбные пельмени— сметут со стола за считанные минуты

Пельмени / © Pixabay

Рыбные пельмени — блюдо малоизвестное, но очень вкусное. В приготовлении ничего сложного, а все ингредиенты доступные. Приготовьте такие пельмени — удивите домочадцев и гостей.

Рыбные пельмени

Ингредиенты на 1 кг пельменей:

рыбный фарш — 350 г

лук натертый на терке или пропущенный через мясорубку — 110 г

соль и перец — по вкусу

Для теста:

мука — 600 г

вода — 180 мл

растительное масло — 30 мл

яйца — 2 штуки

соль

Способ приготовления:

Смешать воду, яйца, растительное масло и соль. В миску всыпать муку (лучше сразу возьмите 580-590 г, а затем муку можно добавить в процессе вымешивания). В центре миски сделать в муке ямку и влить жидкость. И замесить тугое, эластичное тесто.

Замотать в пленку и оставить отдохнуть как минимум на полчаса. Затем кусочек теста раскатать и вылепить пельмени вручную или с помощью специальной формы.

Сварить пельмени в подсоленной кипящей воде.

