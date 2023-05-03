Салат из одуванчика: в чем его польза, как правильно приготовить

Как приготовить салат из одуванчика, чтобы он был вкусным и полезным, читайте в материале ТСН.ua

Именно сейчас, когда ярко-желтые соцветия одуванчика украшают молодую зелень, растение обладает самыми целебными свойствами. Недаром это многолетнее растение называют одуванчиком лекарственным.

Лечащий одуванчик

В этом замечательном растении содержится множество полезных веществ: инулин, холин, каротин, токоферол, кальций, магний, калий, марганец, железо, незаменимые жирные кислоты, витамины A, C и группы B.

Благодаря такому составу одуванчик может:

бороться с весенним авитаминозом,

выводить из человеческого организма токсины,

стимулировать выделение желчи, разрушать камни в желчном пузыре,

предупреждать диабет и ожирение,

стимулировать деятельность сердечно-сосудистой системы,

очищать кровь и снижать уровень холестерина.

Убираем из одуванчика ненужную горечь

Для приготовления разнообразных блюд, можно убрать из растения лишнюю горечь. Хотя именно благодаря этой горечи улучшается обмен веществ.

Избавиться от горечи можно несколькими способами. Во первых, можно просто отделить зеленый прицветник. Именно в этой части больше горечи и использовать для еды другие части растения. Можно молодые листья одуванчика вымочить в подсоленной воде, для этого нужно подержать в ней листья от 20 минут до получаса. Основная горечь уйдет, и останется только легкий привкус, такой же, как у салатных листьев.

Что можно готовить из одуванчика

Для употребления одуванчика можно использовать как вершки, так и корни.

Молодые весенние листья одуванчика используются для приготовления разнообразных салатов, борщей, в некоторых странах их даже маринуют и заквашивают как капусту.

Цветы одуванчика используются для приготовления вина и варенья, из раскрывшихся бутонов готовят «одуванчиковый мед».

Корни одуванчика, поджаренные на растительном масле, используются для приготовления напитка, похожего на кофе, сами по себе они напоминают жареный картофель.

Рецепты салатов из одуванчиков

Самый простой салат из листьев одуванчика

Чтобы приготовить салат из одуванчика, помойте и подсушите около молодых листьев одуванчика. Вымачивать их необязательно. Мелко нашинкуйте, добавьте масла и немного лимонного сока. Салат можно заправить майонезом, добавить по вкусу соль, горчицу, перец и т.п. Хорошо перемешайте и сразу подавайте к столу.

Салат из одуванчиков с вареными яйцами

Для приготовления такого салата понадобятся:

100-150 г листьев одуванчика,

два вареных яйца,

пучок зеленого лука,

соль по вкусу,

сметана – для заправки.

Листья одуванчика замочите на 30-60 минут в холодной подсоленной воде или ошпарьте кипятком. Нарежьте зелень, смешайте с| вареными яйцами, посолите и заправьте сметаной.

Салат из одуванчика и редиса

Ингредиенты для салата:

150 г подготовленных листьев одуванчика,

2 яйца,

пучок редиса,

1-2 ст.ложки консервированного горошка,

сметана или майонез – для заправки.

Приготовление:

Нарежьте листья одуванчика, редьку нарежьте тонкими кружочками, вареные яйца измельчите.

Все перемешайте и заправьте сметаной или майонезом.

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