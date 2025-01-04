Быстрый и вкусный "Крабовый салат": так вы его точно не готовили.

Его можно готовить как на обед или ужин, так и на праздничный стол.
Это самый простой рецепт "Крабового салата", который только можно придумать. Его очень быстро готовить, а вкус получается очень нежным.
Ингредиенты
- замороженная гавайская смесь
- 400 г
- крабовые палочки
- 200 г
- вареные яйца
- 3 шт.
- майонез
- 2 ст. ложки
- соль
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Вскипятить подсоленную воду и проварить гавайскую смесь (овощи с рисом) примерно 3 минуты до готовности.
- Нарезать отварные яйца и крабовые палочки кубиками.
- Снять с огня кастрюлю, слить воду, остудить смесь и добавить в другие ингредиенты. Заправить майонезом и посолить.
Приятного аппетита!