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Салаты
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Быстрый и вкусный "Крабовый салат": так вы его точно не готовили.

Время готовки
8 минут
Пищевая ценность на 100 г
61 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
268
Время на прочтение
1 мин
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Быстрый и вкусный "Крабовый салат": так вы его точно не готовили.

"Крабовый салат" с овощной смесью / Фото: commons.wikimedia.org

Его можно готовить как на обед или ужин, так и на праздничный стол.

Это самый простой рецепт "Крабового салата", который только можно придумать. Его очень быстро готовить, а вкус получается очень нежным.

Ингредиенты

замороженная гавайская смесь
400 г
крабовые палочки
200 г
вареные яйца
3 шт.
майонез
2 ст. ложки
соль
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Вскипятить подсоленную воду и проварить гавайскую смесь (овощи с рисом) примерно 3 минуты до готовности.
  2. Нарезать отварные яйца и крабовые палочки кубиками.
  3. Снять с огня кастрюлю, слить воду, остудить смесь и добавить в другие ингредиенты. Заправить майонезом и посолить.

Приятного аппетита!

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