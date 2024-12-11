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Быстрый, вкусный салат с кальмарами "На морском дне" — достойная замена "Селедки под шубой"

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
225 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
298
Время на прочтение
1 мин
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Быстрый, вкусный салат с кальмарами "На морском дне" — достойная замена "Селедки под шубой"

Салат из кальмаров

Готовим вкусный салат из кальмаров и свеклы

Рождество и Новый год на носу, хозяйки в поисках рецептов, которыми можно удивить гостей и близких. Традиционными салатами "Селедка под шубой" и "Оливье" уже никого не удивишь, предлагаем рецепт салата, который отлично впишется в праздничный стол.

Рецепт салата "На морском дне"

  • 2 свеклы;

  • 3 яйца;

  • 2 моркови;

  • 2 зубчика чеснока;

  • 3 тушки кальмаров;

  • соль по вкусу

  • майонез по вкусу.

Приготовление салата

  • Свеклу, яйца и морковь отвариваем, когда они полностью остынут, чистим и натираем на терке.

  • Кальмары ошпариваем кипятком, чистим хорды, пленки и начинки. Отвариваем тушки в кипятке 2-5 минут, за это время они успеют приготовиться, но еще не успеют стать жесткими.

  • Кальмары мелко нарезаем, добавляем толченый чеснок и небольшое количество майонеза.

  • Выкладываем слои подобным образом как для "Селедки под шубой". Первым слоем выкладываем морковь, солим, промазываем майонезом, затем слой кальмаров, далее – яиц. Последним слоем выкладываем свеклу, хорошо промазываем майонезом.

  • Салат немного утрамбовываем и выставляем на холод.

Салат из кальмаров / ©
Салат из кальмаров

По желанию салат можно украсить елкой из укропа, зерен граната, кусочков моркови и других продуктов.

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