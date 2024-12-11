Быстрый, вкусный салат с кальмарами "На морском дне" — достойная замена "Селедки под шубой"

Готовим вкусный салат из кальмаров и свеклы
Рождество и Новый год на носу, хозяйки в поисках рецептов, которыми можно удивить гостей и близких. Традиционными салатами "Селедка под шубой" и "Оливье" уже никого не удивишь, предлагаем рецепт салата, который отлично впишется в праздничный стол.
Рецепт салата "На морском дне"
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2 свеклы;
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3 яйца;
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2 моркови;
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2 зубчика чеснока;
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3 тушки кальмаров;
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соль по вкусу
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майонез по вкусу.
Приготовление салата
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Свеклу, яйца и морковь отвариваем, когда они полностью остынут, чистим и натираем на терке.
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Кальмары ошпариваем кипятком, чистим хорды, пленки и начинки. Отвариваем тушки в кипятке 2-5 минут, за это время они успеют приготовиться, но еще не успеют стать жесткими.
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Кальмары мелко нарезаем, добавляем толченый чеснок и небольшое количество майонеза.
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Выкладываем слои подобным образом как для "Селедки под шубой". Первым слоем выкладываем морковь, солим, промазываем майонезом, затем слой кальмаров, далее – яиц. Последним слоем выкладываем свеклу, хорошо промазываем майонезом.
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Салат немного утрамбовываем и выставляем на холод.
По желанию салат можно украсить елкой из укропа, зерен граната, кусочков моркови и других продуктов.
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