Быстрый, вкусный салат с кальмарами "На морском дне" — достойная замена "Селедки под шубой"

Готовим вкусный салат из кальмаров и свеклы

Рождество и Новый год на носу, хозяйки в поисках рецептов, которыми можно удивить гостей и близких. Традиционными салатами "Селедка под шубой" и "Оливье" уже никого не удивишь, предлагаем рецепт салата, который отлично впишется в праздничный стол.

Рецепт салата "На морском дне"

2 свеклы;

3 яйца;

2 моркови;

2 зубчика чеснока;

3 тушки кальмаров;

соль по вкусу

майонез по вкусу.

Приготовление салата

Свеклу, яйца и морковь отвариваем, когда они полностью остынут, чистим и натираем на терке.

Кальмары ошпариваем кипятком, чистим хорды, пленки и начинки. Отвариваем тушки в кипятке 2-5 минут, за это время они успеют приготовиться, но еще не успеют стать жесткими.

Кальмары мелко нарезаем, добавляем толченый чеснок и небольшое количество майонеза.

Выкладываем слои подобным образом как для "Селедки под шубой". Первым слоем выкладываем морковь, солим, промазываем майонезом, затем слой кальмаров, далее – яиц. Последним слоем выкладываем свеклу, хорошо промазываем майонезом.

Салат немного утрамбовываем и выставляем на холод.

Салат из кальмаров

По желанию салат можно украсить елкой из укропа, зерен граната, кусочков моркови и других продуктов.

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