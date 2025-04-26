Бюджетный и простой салат, от которого невозможно оторваться: возьмите банку шпротов и зеленый горошек

Салат со шпротами и зеленым горошком: рецепт / © Фото из открытых источников

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Этот салат подойдет не только на каждый день, но и на праздничный стол. Хотя все ингредиенты бюджетные, однако от этого его вкус не меняется к худшему.

Ингредиенты картофель 3 шт. зеленый горошек 1 банка шпроты 1 банка красный лук 1 шт. яйца 3 шт. свежие огурцы 2шт. укроп пучок майонез 2-3 ст. ложки

Процесс приготовления:

Отварить картофель и яйца. Картошку нарезать кубиками, всыпать в миску. Из консервированного горошка слить жидкость, добавить в картофель. Шпроты нарезать небольшими кусочками, добавить к другим ингредиентам в миску. Мелко нарезать отварные яйца, нарезать огурцами кубиками (если нет свежих, можно заменить квашеными или маринованными). Мелко нарезать красную луковицу и добавить к другим ингредиентам. Измельчить зелень. Заправить салат майонезом.

Приятного аппетита!

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