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- Салаты
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Бюджетный и простой салат, от которого невозможно оторваться: возьмите банку шпротов и зеленый горошек
Попробуйте этот простой салат из доступных ингредиентов, который обязательно понравится каждому члену вашей семьи.
Этот салат подойдет не только на каждый день, но и на праздничный стол. Хотя все ингредиенты бюджетные, однако от этого его вкус не меняется к худшему.
Ингредиенты
- картофель
- 3 шт.
- зеленый горошек
- 1 банка
- шпроты
- 1 банка
- красный лук
- 1 шт.
- яйца
- 3 шт.
- свежие огурцы
- 2шт.
- укроп
- пучок
- майонез
- 2-3 ст. ложки
Процесс приготовления:
Отварить картофель и яйца. Картошку нарезать кубиками, всыпать в миску. Из консервированного горошка слить жидкость, добавить в картофель.
Шпроты нарезать небольшими кусочками, добавить к другим ингредиентам в миску.
Мелко нарезать отварные яйца, нарезать огурцами кубиками (если нет свежих, можно заменить квашеными или маринованными).
Мелко нарезать красную луковицу и добавить к другим ингредиентам. Измельчить зелень. Заправить салат майонезом.
Приятного аппетита!