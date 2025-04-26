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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Бюджетный и простой салат, от которого невозможно оторваться: возьмите банку шпротов и зеленый горошек

Попробуйте этот простой салат из доступных ингредиентов, который обязательно понравится каждому члену вашей семьи.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
124 ккал
Салат со шпротами и зеленым горошком: рецепт

Салат со шпротами и зеленым горошком: рецепт / © Фото из открытых источников

Этот салат подойдет не только на каждый день, но и на праздничный стол. Хотя все ингредиенты бюджетные, однако от этого его вкус не меняется к худшему.

Ингредиенты

картофель
3 шт.
зеленый горошек
1 банка
шпроты
1 банка
красный лук
1 шт.
яйца
3 шт.
свежие огурцы
2шт.
укроп
пучок
майонез
2-3 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Отварить картофель и яйца. Картошку нарезать кубиками, всыпать в миску. Из консервированного горошка слить жидкость, добавить в картофель.

  2. Шпроты нарезать небольшими кусочками, добавить к другим ингредиентам в миску.

  3. Мелко нарезать отварные яйца, нарезать огурцами кубиками (если нет свежих, можно заменить квашеными или маринованными).

  4. Мелко нарезать красную луковицу и добавить к другим ингредиентам. Измельчить зелень. Заправить салат майонезом.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
117
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