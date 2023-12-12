Cалат с куриным филе, корейской морковью, болгарским перцем и кукурузой: простой рецепт

Если куриное филе отварить заранее, то времени на приготовление уйдет немного. Все ингредиенты отлично сочетаются между собой, в итоге получим вкусный, сытный салат, который отлично подойдет к праздничному столу.
Ингредиенты
- куриное филе
- 2 шт.
- морковь по-корейски
- 200 г
- кукуруза консервированная
- 1 банка
- болгарский перец разных цветов
- 3 шт.
- майонез
- соль
- Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут. Остудите и разберите на волокна.
- Болгарский перец помойте. Удалите плодоножку с семенами и нарежьте соломкой.
- В миску выложите куриное филе, морковь по-корейски, болгарский перец и кукурузу (жидкость слейте). Добавьте майонез, соль. Перемешайте.
- Выложите в салатник и украсьте зеленью.
Советы:
- Мясо используйте любое.
- Вместо перца можете добавить помидоры.
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