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Cалат с куриным филе, корейской морковью, болгарским перцем и кукурузой: простой рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
134 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
230
Время на прочтение
1 мин
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Cалат с куриным филе, корейской морковью, болгарским перцем и кукурузой: простой рецепт

Cалат с куриным филе и кукурузой / Фото: Credits

Если куриное филе отварить заранее, то времени на приготовление уйдет немного. Все ингредиенты отлично сочетаются между собой, в итоге получим вкусный, сытный салат, который отлично подойдет к праздничному столу.

Ингредиенты

куриное филе
2 шт.
морковь по-корейски
200 г
кукуруза консервированная
1 банка
болгарский перец разных цветов
3 шт.
майонез
соль
  1. Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут. Остудите и разберите на волокна.
  2. Болгарский перец помойте. Удалите плодоножку с семенами и нарежьте соломкой.
  3. В миску выложите куриное филе, морковь по-корейски, болгарский перец и кукурузу (жидкость слейте). Добавьте майонез, соль. Перемешайте.
  4. Выложите в салатник и украсьте зеленью.

Советы:

  • Мясо используйте любое.
  • Вместо перца можете добавить помидоры. 

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Дата публикации
Просмотры
230
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