Что приготовить вместо шубы и оливье на Новый 2025 год: зеленой змее это точно понравится

Новый год 2025 – время для новых кулинарных открытий. Традиционные салаты, как оливье, сельдь под шубой несколько надоели. Прекрасной заменой шубы может стать салат "Джунгли", который удивит сочетанием вкусов и простотой приготовления.

Для его приготовления не требуется много времени, а результат точно обрадует.

Рецепт новогоднего салата "Джунгли"

Ингредиенты:

Филе курочки – 300 г,

Консервированные ананасы – 565 г.

Свежие огурцы – 2 шт. или 150 г.

Грецкие орехи – 100 г

Йогурт без сахара – 200 г

Карри – 1 ч.л

Соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе отвариваем и нарезаем кубиками.

Консервированные ананасы и свежие огурцы нарезаем ломтиками.

Выкладываем слоями – куриное филе, затем ананасы, сверху – огурцы. Каждый слой слегка солится и перчится.

Смешиваем йогурт с карри, выливаем сверху в салат.

Посыпаем сверху все измельченными орехами.

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