Что приготовить вместо шубы и оливье на Новый 2025 год: зеленой змее это точно понравится

Рецепт новогоднего салата, который станет заменой привычной сельди под шубой.
Новый год 2025 – время для новых кулинарных открытий. Традиционные салаты, как оливье, сельдь под шубой несколько надоели. Прекрасной заменой шубы может стать салат "Джунгли", который удивит сочетанием вкусов и простотой приготовления.
Для его приготовления не требуется много времени, а результат точно обрадует.
Рецепт новогоднего салата "Джунгли"
Ингредиенты:
- Филе курочки – 300 г,
- Консервированные ананасы – 565 г.
- Свежие огурцы – 2 шт. или 150 г.
- Грецкие орехи – 100 г
- Йогурт без сахара – 200 г
- Карри – 1 ч.л
- Соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе отвариваем и нарезаем кубиками.
- Консервированные ананасы и свежие огурцы нарезаем ломтиками.
- Выкладываем слоями – куриное филе, затем ананасы, сверху – огурцы. Каждый слой слегка солится и перчится.
- Смешиваем йогурт с карри, выливаем сверху в салат.
- Посыпаем сверху все измельченными орехами.
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