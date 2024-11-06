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Что приготовить вместо шубы и оливье на Новый 2025 год: зеленой змее это точно понравится

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
599
Время на прочтение
1 мин
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Что приготовить вместо шубы и оливье на Новый 2025 год: зеленой змее это точно понравится

Новогодний салат

Рецепт новогоднего салата, который станет заменой привычной сельди под шубой.

Новый год 2025 – время для новых кулинарных открытий. Традиционные салаты, как оливье, сельдь под шубой несколько надоели. Прекрасной заменой шубы может стать салат "Джунгли", который удивит сочетанием вкусов и простотой приготовления.

Для его приготовления не требуется много времени, а результат точно обрадует.

Рецепт новогоднего салата "Джунгли"

Ингредиенты:

  • Филе курочки – 300 г,
  • Консервированные ананасы – 565 г.
  • Свежие огурцы – 2 шт. или 150 г.
  • Грецкие орехи – 100 г
  • Йогурт без сахара – 200 г
  • Карри – 1 ч.л
  • Соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  • Куриное филе отвариваем и нарезаем кубиками.
  • Консервированные ананасы и свежие огурцы нарезаем ломтиками.
  • Выкладываем слоями – куриное филе, затем ананасы, сверху – огурцы. Каждый слой слегка солится и перчится.
  • Смешиваем йогурт с карри, выливаем сверху в салат.
  • Посыпаем сверху все измельченными орехами.

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