Домашние оценят: три рецепта кабачковой икры на зиму

Существует много рецептов кабачковой икры на зиму. Чтобы не тратить много времени на приготовление этого вкусного блюда, обратите внимание на простые ленивые рецепты. Нам особенно понравился рецепт кабачковой икры по-домашнему с использованием мясорубки.

Кабачковая икра – вкусная закуска, которая всегда популярна на столах украинцев. К блюду можно добавлять разные компоненты (от чеснока до томатной пасты), а затем наслаждаться длинными зимними вечерами. Кабачковую икру можно подавать как гарнир в другие блюда или просто смаковать с хлебом.

Кабачковая икра с использованием мясорубки — рецепт на зиму

Для приготовления этого блюда требуется минимальное количество ингредиентов, но оно получается очень вкусным и сочным. Обратите внимание: консистенция икры должна напоминать пюре, поэтому выбирайте самую мелкую насадку на мясорубку.

Что нужно взять:

кабачки 4 кг;

сахар-песок 10 столовых ложек;

соль 2 столовые ложки;

масло 500 мл;

черный молотый перец 2 чайные ложки;

чеснок 150 г;

уксус 9% 150 мл;

томатный соус 500мл.

Процесс приготовления:

Для кабачковой икры лучше подходят молодые кабачки, тогда она получится более однородной. Если овощи уже переспели, сначала почистите кожуру и извлеките семена. Затем кабачки помойте, протрите насухо, нарежьте небольшими кусочками и пропустите через мясорубку. К массе добавьте сахар, соль, растительное масло и медленно перемешайте. Поставьте на плиту. Тушите на небольшом огне около часа. Постоянно помешивайте, чтобы икра не подгорела. Добавьте томатный соус, чеснок (тоже пропустите через мясорубку), перец, уксус и еще тушите около 15-20 минут. Разложите горячую икру по стерилизованным банкам и закатайте.

Кабачковая икра на зиму – простой рецепт в пакетах для запекания

Кабачковая икра на зиму — простой рецепт / Фото: pixabay.com

Этот способ приготовления кабачковой икры хорош тем, что вам не нужно постоянно стоять над плитой и следить, чтобы блюдо не пригорело.

Что нужно взять:

кабачки 2,5 кг;

большая луковица 4 шт;

большая морковь 4 шт;

томатная паста 3 столовые ложки;

сахар 1 столовая ложка;

соль 1 столовая ложка;

масло 50 мл;

уксус 9% 2 столовых ложки;

черный перец 1 чайная ложка;

паприка 1 чайная ложка.

Процесс приготовления:

Овощи начистите, порежьте большими кубиками, разложите в пакеты для запекания (каждый овощ должен быть отдельно). Закрепите пакеты зажимами и сделайте сверху несколько проколов, чтобы выходил пар. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Извлеките запеченные овощи, аккуратно разорвите пакеты, слейте жидкость, выложите все овощи в большую кастрюлю и доведите блендером до однородной консистенции. Поставьте кастрюлю на средний огонь, добавьте растительное масло, молотый перец, сладкую паприку, сахар, соль, томатную пасту и уксус (1 столовую ложку), протушите до кипения, убавьте огонь и варите еще 20 минут. За 5 минут до готовности добавьте еще 1 столовую ложку уксуса. Разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

Как приготовить кабачковую икру на зиму: супер ленивый рецепт в духовке

Что нужно взять:

кабачки 700-800 г;

красный болгарский перец 2 шт;

красный лук 1 шт;

чеснок 5 зубчиков;

морковь 2 шт;

масло 3 столовых ложки;

соль 1,5 чайной ложки;

сладкий соус чили 1 столовая ложка;

томатная паста 1 столовая ложка с горкой.

Процесс приготовления:

Выберите противень с высокими бортиками. Выложите нарезанные кубиками кабачки, лук и перцы. Морковь нарежьте кружочками. Добавьте растительное масло, чеснок (выдавленный), соль и перец. Перемешайте. Поставьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на режим конвенции на один час. Каждые 15 минут овощи нужно перемешивать. Затем выложите в чашу блендера, добавьте сладкий соус чили, томатную пасту и измельчите.

Главная особенность этого рецепта состоит в том, что кабачковая икра сразу готова к употреблению.

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