Салаты
4
2 мин

Если надоела шуба, приготовьте на праздник финский салат с селедкой

Как приготовить шубу по-фински

Анна Носова
1 час. 10 мин.
180 ккал
Традиционный «Селедка под шубой» — это неизменный хит праздничного стола. Однако, если вы хотите обновить классику, сделать ее более свежей, легкой и утонченной, стоит обратить внимание на финский вариант — Sillisalaatti (салат с селедкой).

Финская версия сохраняет привычную идею салата слоями, но благодаря двум ключевым ингредиентам — кислому яблоку и соусу на основе сметаны с дижонской горчицей — блюдо приобретает совершенно новый вкус. Это более нежный салат с ярким травяным акцентом и приятной пикантностью.

Ингредиенты

Для салата

  • Филе маринованой сельди — 300 г

  • Свекла (средняя, отварная) — 3 шт.

  • Картофель (отварной) — 3 шт.

  • Морковь (отварная) — 2 шт.

  • Яблоко (кислое) — 1 шт.

  • Лук красный — 1 шт. (для мягкости вкуса)

Для финского соуса

  • Сметана (жирность 20-30%) — 250 г

  • Дижонская горчица (зернистая) — 2 ст. ложки

  • Сок половины лимона

  • Укроп (свежий, мелко рубленый) — большой пучок

  • Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовьте овощи

  • Предварительно отварите до готовности свеклу, картофель и морковь. Охладите их и очистите от кожуры.

  • Все подготовленные овощи, филе сельди и очищенное простоквашу нарежьте мелкими кубиками одинакового размера. Это обеспечит гармоничный вкус в каждом слое.

  • Красный лук нарежьте очень тонкими полукольцами или мелкими кубиками, чтобы он не доминировал по вкусу.

Приготовление соуса

  • В глубокой миске смешайте сметану с дижонской горчицей.

  • Добавьте половой сок лимона, который обеспечит свежую кислинку и баланс.

  • Вмешайте мелко порезанный укроп.

  • Посолите и поперчите по вкусу соус, тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Формирование салата (сборка «шубы»)

Финскую «шубу» лучше собирать в прозрачной посуде (салатник, форма) или на плоском блюде с помощью кулинарного кольца.

Выкладывайте слои в следующей последовательности:

  • Картофель (основа)

  • Сельдь

  • Лук

  • Морковь

  • Яблоко (ключевой ингредиент для свежести)

  • Свекла (верхний, финишный слой)

Каждый пласт салата, кроме самого верхнего (свекловичного), требует аккуратного и равномерного промазывания фирменным сметанно-горчичным соусом. Это не просто связывает компоненты, но и обеспечивает увлажнение, необходимое для активации всех вкусовых оттенков.

Когда все ингредиенты уложены, поверхность свекловичного слоя нужно тщательно выровнять. После этого оставшимся соусом можно полностью покрыть салат — как сверху, так и по бокам. Такое плотное пальто не только создает аппетитный, гладкий вид, но и герметизирует салат, гарантируя, что он идеально пропитается во время отдыха.

После этого накройте салат пищевой пленкой и отправьте в холодильник для пропитки минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Это позволит всем вкусам гармонично сочетаться. Перед подачей украсьте верхний слой свежими веточками укропа.

