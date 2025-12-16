- Дата публикации
-
- Категория
- Салаты
- Количество просмотров
- 4
- Время на прочтение
- 2 мин
Если надоела шуба, приготовьте на праздник финский салат с селедкой
Как приготовить шубу по-фински
Традиционный «Селедка под шубой» — это неизменный хит праздничного стола. Однако, если вы хотите обновить классику, сделать ее более свежей, легкой и утонченной, стоит обратить внимание на финский вариант — Sillisalaatti (салат с селедкой).
Финская версия сохраняет привычную идею салата слоями, но благодаря двум ключевым ингредиентам — кислому яблоку и соусу на основе сметаны с дижонской горчицей — блюдо приобретает совершенно новый вкус. Это более нежный салат с ярким травяным акцентом и приятной пикантностью.
Ингредиенты
Для салата
Филе маринованой сельди — 300 г
Свекла (средняя, отварная) — 3 шт.
Картофель (отварной) — 3 шт.
Морковь (отварная) — 2 шт.
Яблоко (кислое) — 1 шт.
Лук красный — 1 шт. (для мягкости вкуса)
Для финского соуса
Сметана (жирность 20-30%) — 250 г
Дижонская горчица (зернистая) — 2 ст. ложки
Сок половины лимона
Укроп (свежий, мелко рубленый) — большой пучок
Соль и черный перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Подготовьте овощи
Предварительно отварите до готовности свеклу, картофель и морковь. Охладите их и очистите от кожуры.
Все подготовленные овощи, филе сельди и очищенное простоквашу нарежьте мелкими кубиками одинакового размера. Это обеспечит гармоничный вкус в каждом слое.
Красный лук нарежьте очень тонкими полукольцами или мелкими кубиками, чтобы он не доминировал по вкусу.
Приготовление соуса
В глубокой миске смешайте сметану с дижонской горчицей.
Добавьте половой сок лимона, который обеспечит свежую кислинку и баланс.
Вмешайте мелко порезанный укроп.
Посолите и поперчите по вкусу соус, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Формирование салата (сборка «шубы»)
Финскую «шубу» лучше собирать в прозрачной посуде (салатник, форма) или на плоском блюде с помощью кулинарного кольца.
Выкладывайте слои в следующей последовательности:
Картофель (основа)
Сельдь
Лук
Морковь
Яблоко (ключевой ингредиент для свежести)
Свекла (верхний, финишный слой)
Каждый пласт салата, кроме самого верхнего (свекловичного), требует аккуратного и равномерного промазывания фирменным сметанно-горчичным соусом. Это не просто связывает компоненты, но и обеспечивает увлажнение, необходимое для активации всех вкусовых оттенков.
Когда все ингредиенты уложены, поверхность свекловичного слоя нужно тщательно выровнять. После этого оставшимся соусом можно полностью покрыть салат — как сверху, так и по бокам. Такое плотное пальто не только создает аппетитный, гладкий вид, но и герметизирует салат, гарантируя, что он идеально пропитается во время отдыха.
После этого накройте салат пищевой пленкой и отправьте в холодильник для пропитки минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Это позволит всем вкусам гармонично сочетаться. Перед подачей украсьте верхний слой свежими веточками укропа.