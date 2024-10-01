Это лучше чем "Шуба": копеечный салат из доступных ингредиентов, который точно стоит приготовить

Сельдь с картофелем – идеальное сочетание. Но, если вам уже надоел салат "Шуба", стоит попробовать что-то совершенно новое. Этот копеечный салат понравится и членам семьи и гостям.

Этим рецептом на своей странице в Instagram поделился известный повар Эктор Хименес-Браво. Этот салат вкусный, бюджетный и довольно быстро готовится.

Ингредиенты отварной картофель 2 шт. квашеный огурец 4 шт. сельдь 1 шт. консервированный горошек 200 г синий лук 1 шт. петрушка и укроп пучок масло 1 ст. кровати соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Картофель отваривается в мундирах. После чего ее нужно почистить и порезать кубиками. Нарезать кубиками квашеные огурцы, синий лук и сельдь, добавить в картофель и хорошо перемешать. Измельчить зелень и добавить в салат. Еще раз перемешать, влить растительное масло, посолить и поперчить. Смешать.

Салат можно сразу подавать на стол и наслаждаться невероятным вкусом.

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