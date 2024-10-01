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Это лучше чем "Шуба": копеечный салат из доступных ингредиентов, который точно стоит приготовить

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
478
Время на прочтение
1 мин
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Это лучше чем "Шуба": копеечный салат из доступных ингредиентов, который точно стоит приготовить

Копеечный салат, который заменит "Шубу" / Фото: Фото из открытых источников

Сельдь с картофелем – идеальное сочетание. Но, если вам уже надоел салат "Шуба", стоит попробовать что-то совершенно новое. Этот копеечный салат понравится и членам семьи и гостям.

Этим рецептом на своей странице в Instagram поделился известный повар Эктор Хименес-Браво. Этот салат вкусный, бюджетный и довольно быстро готовится.

Ингредиенты

отварной картофель
2 шт.
квашеный огурец
4 шт.
сельдь
1 шт.
консервированный горошек
200 г
синий лук
1 шт.
петрушка и укроп
пучок
масло
1 ст. кровати
соль и перец
по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель отваривается в мундирах. После чего ее нужно почистить и порезать кубиками.
  2. Нарезать кубиками квашеные огурцы, синий лук и сельдь, добавить в картофель и хорошо перемешать.
  3. Измельчить зелень и добавить в салат.
  4. Еще раз перемешать, влить растительное масло, посолить и поперчить. Смешать.

Салат можно сразу подавать на стол и наслаждаться невероятным вкусом.

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