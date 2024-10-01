Это лучше чем "Шуба": копеечный салат из доступных ингредиентов, который точно стоит приготовить

Сельдь с картофелем – идеальное сочетание. Но, если вам уже надоел салат "Шуба", стоит попробовать что-то совершенно новое. Этот копеечный салат понравится и членам семьи и гостям.
Этим рецептом на своей странице в Instagram поделился известный повар Эктор Хименес-Браво. Этот салат вкусный, бюджетный и довольно быстро готовится.
Ингредиенты
- отварной картофель
- 2 шт.
- квашеный огурец
- 4 шт.
- сельдь
- 1 шт.
- консервированный горошек
- 200 г
- синий лук
- 1 шт.
- петрушка и укроп
- пучок
- масло
- 1 ст. кровати
- соль и перец
- по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель отваривается в мундирах. После чего ее нужно почистить и порезать кубиками.
- Нарезать кубиками квашеные огурцы, синий лук и сельдь, добавить в картофель и хорошо перемешать.
- Измельчить зелень и добавить в салат.
- Еще раз перемешать, влить растительное масло, посолить и поперчить. Смешать.
Салат можно сразу подавать на стол и наслаждаться невероятным вкусом.
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