Этот салат сметают первым: "Мефодий" станет главным хитом новогоднего стола 2026

Нежный до невозможности, сочный до последней крошки — салат с курицей и плавленым сырком разлетается со стола быстрее любого другого блюда.

Салат "Мефодий" (фото с сайта "Сенсація")

Этот салат с курицей, грибами и плавленым сырком мгновенно привлекает внимание: насыщенный вкус, кремовая нежность и сочность, покоряющая с первой ложки. Рецептом поделились на сайте “Сенсація”.

Ингредиенты

отварные яйца
2 шт.
отварные куриные бедра
2 шт.
шампиньоны
150г
огурец
1 шт.
лук
0,5шт.
плавленый сырок
1 шт.
твердый сыр
70г
зеленый лук
1 шт.
майонез
по вкусу
соль, перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Сначала отварите куриные бедра до полной готовности. Чтобы мясо осталось максимально сочным и нежным, не вынимайте его сразу из кастрюли — оставьте охлаждаться прямо в бульоне.

  2. Шампиньоны нарежьте тонкими пластинками и обжарьте на сковороде с небольшим количеством растительного масла до аппетитной золотистой корочки. Готовые грибы переложите в миску, а на той же сковороде обжарьте репчатый лук, нарезанный четвертькольцами, до мягкости и румяности. Соедините лук с грибами и дайте смеси полностью остыть.

  3. Салат формируйте слоями — для аккуратной и эффектной подачи удобно воспользоваться кулинарным кольцом.

  4. На дно выложите куриное мясо, нарезанное небольшими кубиками, и слегка смажьте слой майонезом. Далее равномерно распределите натертый на большой терке свежий огурец. Следующим слоем выложите плавленый сырок, также натертый, и снова тонко покройте майонезом.

  5. После этого добавьте обжаренные грибы с луком и слегка смажьте их майонезом. Твердый творог натрите на мелкой терке, равномерно распределите этаж и нанесите аккуратную майонезную сетку.

  6. Завершите салат слоем натертых вареных яиц, еще раз слегка смазав майонезом. Финальный штрих — мелко нарезанный зеленый лук, который придаст свежести и цвету.

  7. Готовый салат поставьте в холодильник как минимум на 2–3 часа, чтобы слои хорошо пропитались. Перед подачей осторожно снимите кулинарное кольцо и подавайте блюдо к столу.

Приятного аппетита!

