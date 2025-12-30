- Дата публикации
-
- Категория
- Салаты
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 2 мин
Этот салат сметают первым: "Мефодий" станет главным хитом новогоднего стола 2026
Нежный до невозможности, сочный до последней крошки — салат с курицей и плавленым сырком разлетается со стола быстрее любого другого блюда.
Этот салат с курицей, грибами и плавленым сырком мгновенно привлекает внимание: насыщенный вкус, кремовая нежность и сочность, покоряющая с первой ложки. Рецептом поделились на сайте “Сенсація”.
Ингредиенты
- отварные яйца
- 2 шт.
- отварные куриные бедра
- 2 шт.
- шампиньоны
- 150г
- огурец
- 1 шт.
- лук
- 0,5шт.
- плавленый сырок
- 1 шт.
- твердый сыр
- 70г
- зеленый лук
- 1 шт.
- майонез
- по вкусу
- соль, перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
Сначала отварите куриные бедра до полной готовности. Чтобы мясо осталось максимально сочным и нежным, не вынимайте его сразу из кастрюли — оставьте охлаждаться прямо в бульоне.
Шампиньоны нарежьте тонкими пластинками и обжарьте на сковороде с небольшим количеством растительного масла до аппетитной золотистой корочки. Готовые грибы переложите в миску, а на той же сковороде обжарьте репчатый лук, нарезанный четвертькольцами, до мягкости и румяности. Соедините лук с грибами и дайте смеси полностью остыть.
Салат формируйте слоями — для аккуратной и эффектной подачи удобно воспользоваться кулинарным кольцом.
На дно выложите куриное мясо, нарезанное небольшими кубиками, и слегка смажьте слой майонезом. Далее равномерно распределите натертый на большой терке свежий огурец. Следующим слоем выложите плавленый сырок, также натертый, и снова тонко покройте майонезом.
После этого добавьте обжаренные грибы с луком и слегка смажьте их майонезом. Твердый творог натрите на мелкой терке, равномерно распределите этаж и нанесите аккуратную майонезную сетку.
Завершите салат слоем натертых вареных яиц, еще раз слегка смазав майонезом. Финальный штрих — мелко нарезанный зеленый лук, который придаст свежести и цвету.
Готовый салат поставьте в холодильник как минимум на 2–3 часа, чтобы слои хорошо пропитались. Перед подачей осторожно снимите кулинарное кольцо и подавайте блюдо к столу.
Приятного аппетита!