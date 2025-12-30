Этот салат сметают первым: "Мефодий" станет главным хитом новогоднего стола 2026

Этот салат с курицей, грибами и плавленым сырком мгновенно привлекает внимание: насыщенный вкус, кремовая нежность и сочность, покоряющая с первой ложки. Рецептом поделились на сайте “Сенсація”.

Процесс приготовления:

Сначала отварите куриные бедра до полной готовности. Чтобы мясо осталось максимально сочным и нежным, не вынимайте его сразу из кастрюли — оставьте охлаждаться прямо в бульоне.

Шампиньоны нарежьте тонкими пластинками и обжарьте на сковороде с небольшим количеством растительного масла до аппетитной золотистой корочки. Готовые грибы переложите в миску, а на той же сковороде обжарьте репчатый лук, нарезанный четвертькольцами, до мягкости и румяности. Соедините лук с грибами и дайте смеси полностью остыть.

Салат формируйте слоями — для аккуратной и эффектной подачи удобно воспользоваться кулинарным кольцом.

На дно выложите куриное мясо, нарезанное небольшими кубиками, и слегка смажьте слой майонезом. Далее равномерно распределите натертый на большой терке свежий огурец. Следующим слоем выложите плавленый сырок, также натертый, и снова тонко покройте майонезом.

После этого добавьте обжаренные грибы с луком и слегка смажьте их майонезом. Твердый творог натрите на мелкой терке, равномерно распределите этаж и нанесите аккуратную майонезную сетку.

Завершите салат слоем натертых вареных яиц, еще раз слегка смазав майонезом. Финальный штрих — мелко нарезанный зеленый лук, который придаст свежести и цвету.