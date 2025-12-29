- Дата публикации
-
- Категория
- Салаты
- Количество просмотров
- 216
- Время на прочтение
- 1 мин
Гости просят рецепт сразу: салат, который выглядит эффектно, а готовится за считанные минуты
Когда традиционные праздничные салаты уже не вызывают восторга, самое время освежить меню чем-нибудь неожиданным.
“Мохито” — это настоящий глоток свежести: легкий, ароматный и яркий на вкус. Хрустящий огурец, нежная куриная грудка, пикантные оливки, орехи и обязательная мятная нотка превращают знакомые ингредиенты в эффектное блюдо, которое непременно удивит и гостей, и близких.
Ингредиенты
- копченая куриная грудка
- 250г
- свежий огурец
- 1 шт.
- свежая мята
- 10г
- грецкие орехи
- 50г
- чили
- ½ стручка
- зеленые оливки без косточек
- 80г
- греческий йогурт
- 120г
- оливковое масло
- 1 ст. ложка
- сок лимона
- пол одного
- соль
- по вкусу
Процесс приготовления:
Нарежьте огурец тонкой соломкой, а куриную грудку — аккуратными, небольшими ломтиками. Грецкие орехи измельчите, мяту и чили мелко порубите, оливки разрежьте пополам.
Приготовьте заправку: соедините греческий йогурт, оливковое масло, лимонный сок и щепотку соли, тщательно перемешайте в нежную, однородную текстуру.
Соберите салат: выложите все ингредиенты в салатник, полейте заправкой и осторожно перемешайте, чтобы сохранить структуру и свежесть продуктов.
Приятного аппетита!