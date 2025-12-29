ТСН в социальных сетях

Гости просят рецепт сразу: салат, который выглядит эффектно, а готовится за считанные минуты

Когда традиционные праздничные салаты уже не вызывают восторга, самое время освежить меню чем-нибудь неожиданным.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Салат "Мохито": рецепт

Салат "Мохито": рецепт / © Фото из открытых источников

“Мохито” — это настоящий глоток свежести: легкий, ароматный и яркий на вкус. Хрустящий огурец, нежная куриная грудка, пикантные оливки, орехи и обязательная мятная нотка превращают знакомые ингредиенты в эффектное блюдо, которое непременно удивит и гостей, и близких.

Ингредиенты

копченая куриная грудка
250г
свежий огурец
1 шт.
свежая мята
10г
грецкие орехи
50г
чили
½ стручка
зеленые оливки без косточек
80г
греческий йогурт
120г
оливковое масло
1 ст. ложка
сок лимона
пол одного
соль
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте огурец тонкой соломкой, а куриную грудку — аккуратными, небольшими ломтиками. Грецкие орехи измельчите, мяту и чили мелко порубите, оливки разрежьте пополам.

  2. Приготовьте заправку: соедините греческий йогурт, оливковое масло, лимонный сок и щепотку соли, тщательно перемешайте в нежную, однородную текстуру.

  3. Соберите салат: выложите все ингредиенты в салатник, полейте заправкой и осторожно перемешайте, чтобы сохранить структуру и свежесть продуктов.

Приятного аппетита!

