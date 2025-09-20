- Дата публикации
-
- Категория
- Салаты
- Количество просмотров
- 260
- Время на прочтение
- 1 мин
Готовится из простых продутков, но именно его «сметают» со стола первым: салат "Красный бриллиант"
Салат “Красный бриллиант” поражает нежным вкусом и простотой приготовления: только доступные ингредиенты — и блюдо готово. На праздничном столе он мгновенно становится центром внимания, завоевывая сердца гостей и всей семьи.
У каждой хозяйки есть свои “фирменные” блюда, но иногда на столе появляется настоящий сюрприз для гостей. Салат "Красный бриллиант", который представили на сайте Одна хвилинка, именно такой: он поражает ярким, насыщенным цветом и гармоничным вкусом, который одинаково приходится по душе и взрослым, и детям.
Ингредиенты
- отварная свекла
- 300г
- куриное филе
- 250г
- яйца
- 4 шт.
- грецкие орехи
- 100г
- твердый сыр
- 100г
- майонез
- 50г
Процесс приготовления:
На дно тарелки выкладывайте алую свеклу — ее насыщенный цвет сразу создает эффект праздничности.
Следующим слоем распределите мелко нарезанное куриное филе: она добавляют сытности и подчеркнет природную сладость свеклы.
Далее измельченные грецкие орехи, которые дарят нежный хруст и глубину вкуса.
Сверху выложите натертые яйца и сыр, формируя легкую, воздушную "шапочку", контрастирующую с ярким красным низом и придающую нежности.
Каждый слой аккуратно смазывайте соусом. Для более легкого варианта используйте йогуртовый соус с горчицей или домашний майонез – блюдо останется вкусным, но менее калорийным.
Приятного аппетита!