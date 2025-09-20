Готовится из простых продутков, но именно его «сметают» со стола первым: салат "Красный бриллиант"

Салат "Красный бриллиант" (фото с сайта Одна хвилинка) / © Фото из открытых источников

У каждой хозяйки есть свои “фирменные” блюда, но иногда на столе появляется настоящий сюрприз для гостей. Салат "Красный бриллиант", который представили на сайте Одна хвилинка, именно такой: он поражает ярким, насыщенным цветом и гармоничным вкусом, который одинаково приходится по душе и взрослым, и детям.

Ингредиенты отварная свекла 300г куриное филе 250г яйца 4 шт. грецкие орехи 100г твердый сыр 100г майонез 50г

Процесс приготовления:

На дно тарелки выкладывайте алую свеклу — ее насыщенный цвет сразу создает эффект праздничности. Следующим слоем распределите мелко нарезанное куриное филе: она добавляют сытности и подчеркнет природную сладость свеклы. Далее измельченные грецкие орехи, которые дарят нежный хруст и глубину вкуса. Сверху выложите натертые яйца и сыр, формируя легкую, воздушную "шапочку", контрастирующую с ярким красным низом и придающую нежности. Каждый слой аккуратно смазывайте соусом. Для более легкого варианта используйте йогуртовый соус с горчицей или домашний майонез – блюдо останется вкусным, но менее калорийным.

Приятного аппетита!