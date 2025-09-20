ТСН в социальных сетях

260
1 мин

Готовится из простых продутков, но именно его «сметают» со стола первым: салат "Красный бриллиант"

Салат “Красный бриллиант” поражает нежным вкусом и простотой приготовления: только доступные ингредиенты — и блюдо готово. На праздничном столе он мгновенно становится центром внимания, завоевывая сердца гостей и всей семьи.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
2 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Салат "Красный бриллиант" (фото с сайта Одна хвилинка)

Салат "Красный бриллиант" (фото с сайта Одна хвилинка) / © Фото из открытых источников

У каждой хозяйки есть свои “фирменные” блюда, но иногда на столе появляется настоящий сюрприз для гостей. Салат "Красный бриллиант", который представили на сайте Одна хвилинка, именно такой: он поражает ярким, насыщенным цветом и гармоничным вкусом, который одинаково приходится по душе и взрослым, и детям.

Ингредиенты

отварная свекла
300г
куриное филе
250г
яйца
4 шт.
грецкие орехи
100г
твердый сыр
100г
майонез
50г

Процесс приготовления:

  1. На дно тарелки выкладывайте алую свеклу — ее насыщенный цвет сразу создает эффект праздничности.

  2. Следующим слоем распределите мелко нарезанное куриное филе: она добавляют сытности и подчеркнет природную сладость свеклы.

  3. Далее измельченные грецкие орехи, которые дарят нежный хруст и глубину вкуса.

  4. Сверху выложите натертые яйца и сыр, формируя легкую, воздушную "шапочку", контрастирующую с ярким красным низом и придающую нежности.

  5. Каждый слой аккуратно смазывайте соусом. Для более легкого варианта используйте йогуртовый соус с горчицей или домашний майонез – блюдо останется вкусным, но менее калорийным.

Приятного аппетита!

260
