Интересная альтернатива классическому "Оливье": салат "Пражский"

У салата очень нежный и приятный вкус благодаря слою из чернослива. Попробуйте приготовить его уже сегодня — и вы удивитесь, насколько это вкусно.

Ингредиенты твердый сыр 150 г маринованный лук 1 шт. чернослив 150 г консервированный горошек 100 г яйца 4 шт. огурцы 2 шт. морковь 2 шт. куриное филе 1 шт. соль и перец по вкусу майонез по вкусу

Процесс приготовления:

Яйца, морковь и куриное филе нужно отварить. Лук лучше заранее замариновать в 9% уксусе, с сахаром, солью и перцем. Очистить свежие огурцы и нарезать небольшими кубиками. Салат будет собираться слоями: сначала мелко нарезанное куриное филе, которое нужно посолить и поперчить. Сверху сеточка из майонеза. После этого — слой из свежих огурцов, натертые отварные яйца. Соль, перец — и снова сеточка из майонеза. Далее выложить натертую морковь, сверху распределить маринованный лук и консервированный горошек. Теперь пришел черед "изюминки" этого салата — чернослива. Его лучше нарезать и равномерно распределить. Смажьте майонезом. Финальный слой – натертый твердый сыр. Салат можно по желанию украсить свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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