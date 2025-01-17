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Интересная альтернатива классическому "Оливье": салат "Пражский"

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
232 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
347
Время на прочтение
1 мин
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Интересная альтернатива классическому "Оливье": салат "Пражский"

Салат "Пражский": рецепт (фото с сайта Вкусное) / Фото: Фото из открытых источников

Если вы ищете интересную и вкусную альтернативу классическому "Оливье", попробуйте приготовить салат "Пражский".

У салата очень нежный и приятный вкус благодаря слою из чернослива. Попробуйте приготовить его уже сегодня — и вы удивитесь, насколько это вкусно.

Ингредиенты

твердый сыр
150 г
маринованный лук
1 шт.
чернослив
150 г
консервированный горошек
100 г
яйца
4 шт.
огурцы
2 шт.
морковь
2 шт.
куриное филе
1 шт.
соль и перец
по вкусу
майонез
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Яйца, морковь и куриное филе нужно отварить. Лук лучше заранее замариновать в 9% уксусе, с сахаром, солью и перцем. Очистить свежие огурцы и нарезать небольшими кубиками.
  2. Салат будет собираться слоями: сначала мелко нарезанное куриное филе, которое нужно посолить и поперчить. Сверху сеточка из майонеза. После этого — слой из свежих огурцов, натертые отварные яйца. Соль, перец — и снова сеточка из майонеза.
  3. Далее выложить натертую морковь, сверху распределить маринованный лук и консервированный горошек. Теперь пришел черед "изюминки" этого салата — чернослива. Его лучше нарезать и равномерно распределить. Смажьте майонезом.
  4. Финальный слой – натертый твердый сыр. Салат можно по желанию украсить свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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