Интересная альтернатива классическому "Оливье": салат "Пражский"

Если вы ищете интересную и вкусную альтернативу классическому "Оливье", попробуйте приготовить салат "Пражский".
У салата очень нежный и приятный вкус благодаря слою из чернослива. Попробуйте приготовить его уже сегодня — и вы удивитесь, насколько это вкусно.
Ингредиенты
- твердый сыр
- 150 г
- маринованный лук
- 1 шт.
- чернослив
- 150 г
- консервированный горошек
- 100 г
- яйца
- 4 шт.
- огурцы
- 2 шт.
- морковь
- 2 шт.
- куриное филе
- 1 шт.
- соль и перец
- по вкусу
- майонез
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Яйца, морковь и куриное филе нужно отварить. Лук лучше заранее замариновать в 9% уксусе, с сахаром, солью и перцем. Очистить свежие огурцы и нарезать небольшими кубиками.
- Салат будет собираться слоями: сначала мелко нарезанное куриное филе, которое нужно посолить и поперчить. Сверху сеточка из майонеза. После этого — слой из свежих огурцов, натертые отварные яйца. Соль, перец — и снова сеточка из майонеза.
- Далее выложить натертую морковь, сверху распределить маринованный лук и консервированный горошек. Теперь пришел черед "изюминки" этого салата — чернослива. Его лучше нарезать и равномерно распределить. Смажьте майонезом.
- Финальный слой – натертый твердый сыр. Салат можно по желанию украсить свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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