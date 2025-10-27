- Дата публикации
-
- Категория
- Салаты
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 1 мин
Кабачки без жарки и запекания: нарезали — и уже за 30 минут на столе невероятно вкусный витаминный салат
Не знаете, что быстро приготовить из кабачка? Рассказываем, как сделать вкусный салат из свежего овоща — без жарки и запекания в духовке.
Легкий рецепт без жарки и запекания. Идеально для осеннего меню или здорового перекуса.
Ингредиенты
- свежий кабачок
- 1 шт.
- лук (средний)
- 1 шт.
- дижонская горчица
- 2 ст. ложки
- яблочный уксус
- 2 ст. ложки
- зелень
- пучок
Процесс приготовления:
Зелень тщательно промываем и мелко нарезаем, после чего кладем в плотный пакет. Кабачки и лук режем тонкими ломтиками — для удобства можно воспользоваться специальной теркой для овощей.
Овощи отправляем в пакет, добавляем горчицу и яблочный уксус, пакет плотно завязываем и хорошо встряхиваем, чтобы все ингредиенты равномерно перемешались.
Ставим пакет в холодильник на 30 минут и через полчаса можно выкладывать ароматный, свежий салат на тарелку и наслаждаться его вкусом.
Приятного аппетита!