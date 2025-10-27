ТСН в социальных сетях

Кабачки без жарки и запекания: нарезали — и уже за 30 минут на столе невероятно вкусный витаминный салат

Не знаете, что быстро приготовить из кабачка? Рассказываем, как сделать вкусный салат из свежего овоща — без жарки и запекания в духовке.

Витаминный салат из кабачков: рецепт

Витаминный салат из кабачков: рецепт / © unsplash.com

Легкий рецепт без жарки и запекания. Идеально для осеннего меню или здорового перекуса.

Ингредиенты

свежий кабачок
1 шт.
лук (средний)
1 шт.
дижонская горчица
2 ст. ложки
яблочный уксус
2 ст. ложки
зелень
пучок

Процесс приготовления:

  1. Зелень тщательно промываем и мелко нарезаем, после чего кладем в плотный пакет. Кабачки и лук режем тонкими ломтиками — для удобства можно воспользоваться специальной теркой для овощей.

  2. Овощи отправляем в пакет, добавляем горчицу и яблочный уксус, пакет плотно завязываем и хорошо встряхиваем, чтобы все ингредиенты равномерно перемешались.

  3. Ставим пакет в холодильник на 30 минут и через полчаса можно выкладывать ароматный, свежий салат на тарелку и наслаждаться его вкусом.

Приятного аппетита!

