Салаты
174
1 мин

Как приготовить салат "Сицилия": вкусняшка из трех ингредиентов для праздничного меню

Предновогодняя дилемма для многих хозяек — подобрать блюдо, которое одновременно выглядело бы эффектно и не требовало сложной подготовки.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
40 минут
142 ккал
Праздничный салат из 3 ингредиентов

Праздничный салат из 3 ингредиентов / © pexels.com

“Сицилия” отличается простотой и лаконичностью: всего три базовые составляющие, которые без проблем можно приобрести в ближайшем супермаркете или на рынке. Это отличный выбор и для тех, кто только делает первые шаги в кулинарии. Салат получается удивительно легким, свежим и невероятно аппетитным.

Ингредиенты

куриное филе
300г
томаты
3 шт.
твердый сыр
120г
зелень
по вкусу
майонез
2 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Отварите куриное филе в подсоленной воде или обжарьте на сливочном масле до полной готовности. Затем нарежьте его небольшими кубиками.

  2. Спелые помидоры нарежьте большими кусочками, а сыр натрите на большой терке. Зелень (укроп, петрушку или базилик) мелко порежьте по вкусу.

  3. В глубокой миске аккуратно смешайте все подготовленные ингредиенты. Добавьте соль и перец по вкусу, а затем майонез.

Приятного аппетита!

174
