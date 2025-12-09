Как приготовить салат "Сицилия": вкусняшка из трех ингредиентов для праздничного меню

Праздничный салат из 3 ингредиентов / © pexels.com

“Сицилия” отличается простотой и лаконичностью: всего три базовые составляющие, которые без проблем можно приобрести в ближайшем супермаркете или на рынке. Это отличный выбор и для тех, кто только делает первые шаги в кулинарии. Салат получается удивительно легким, свежим и невероятно аппетитным.

Ингредиенты куриное филе 300г томаты 3 шт. твердый сыр 120г зелень по вкусу майонез 2 ст. ложки

Процесс приготовления:

Отварите куриное филе в подсоленной воде или обжарьте на сливочном масле до полной готовности. Затем нарежьте его небольшими кубиками. Спелые помидоры нарежьте большими кусочками, а сыр натрите на большой терке. Зелень (укроп, петрушку или базилик) мелко порежьте по вкусу. В глубокой миске аккуратно смешайте все подготовленные ингредиенты. Добавьте соль и перец по вкусу, а затем майонез.

Приятного аппетита!