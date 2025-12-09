- Дата публикации
-
- Категория
- Салаты
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить салат "Сицилия": вкусняшка из трех ингредиентов для праздничного меню
Предновогодняя дилемма для многих хозяек — подобрать блюдо, которое одновременно выглядело бы эффектно и не требовало сложной подготовки.
“Сицилия” отличается простотой и лаконичностью: всего три базовые составляющие, которые без проблем можно приобрести в ближайшем супермаркете или на рынке. Это отличный выбор и для тех, кто только делает первые шаги в кулинарии. Салат получается удивительно легким, свежим и невероятно аппетитным.
Ингредиенты
- куриное филе
- 300г
- томаты
- 3 шт.
- твердый сыр
- 120г
- зелень
- по вкусу
- майонез
- 2 ст. ложки
Процесс приготовления:
Отварите куриное филе в подсоленной воде или обжарьте на сливочном масле до полной готовности. Затем нарежьте его небольшими кубиками.
Спелые помидоры нарежьте большими кусочками, а сыр натрите на большой терке. Зелень (укроп, петрушку или базилик) мелко порежьте по вкусу.
В глубокой миске аккуратно смешайте все подготовленные ингредиенты. Добавьте соль и перец по вкусу, а затем майонез.
Приятного аппетита!