Белокочанную и краснокочанную капусту тонко нашинкуйте, немного помните с солью, чтобы она стала более мягкой. Морковь и корень сельдерея очистите и натрите на терке с длинными отверстиями как для корейских салатов. Репчатый лук нарежьте тоненькими полукольцами, а зеленый мелко покрошите. По желанию можно добавить чуть-чуть свежего измельченного укропа. Все подготовленные овощи соедините в большой миске.