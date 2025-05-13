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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
229
Время на прочтение
1 мин

Как сделать классический американский коул слоу — универсальный салат, который идеально подходит к блюдам на гриле

Салат из свежей капусты с майонезной заправкой — классика американской кухни, которая не теряет своей популярности. Его ценят за легкость в приготовлении, нежный вкус и высокое содержание клетчатки. Это блюдо сочетает простоту с пользой, так что вполне заслуженно может стать постоянным гостем вашего стола.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
86 ккал
Салат коул слоу: рецепт

Салат коул слоу: рецепт / © unsplash.com

Коул слоу — хрустящий и свежий капустный салат с нежной кремовой заправкой, ставший неотъемлемой частью американской кулинарной традиции. Его подают в барбекю, сэндвичи или как легкий гарнир.

Ингредиенты

белокочанная капуста
400г
краснокочанная капуста
200г
репчатый лук
1 шт.
зеленый лук
пучок
корень сельдерея
100г
йогуртовая заправка или майонез
100г
сливки 10%
1 ст. ложки
яблочный уксус
2 ст. ложки
сахар
1 ст. кровати
соль, черный молотый перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Белокочанную и краснокочанную капусту тонко нашинкуйте, немного помните с солью, чтобы она стала более мягкой. Морковь и корень сельдерея очистите и натрите на терке с длинными отверстиями как для корейских салатов. Репчатый лук нарежьте тоненькими полукольцами, а зеленый мелко покрошите. По желанию можно добавить чуть-чуть свежего измельченного укропа. Все подготовленные овощи соедините в большой миске.

  2. Отдельно приготовьте соус: смешайте майонез или густой йогурт, сливки, яблочный уксус, сахар, соль и перец — взбейте все до однородной кремовой консистенции.

  3. Поливайте салат заправкой непосредственно перед подачей, чтобы сохранить свежесть и хрусткость овощей.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
229
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