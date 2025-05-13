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- Салаты
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Как сделать классический американский коул слоу — универсальный салат, который идеально подходит к блюдам на гриле
Салат из свежей капусты с майонезной заправкой — классика американской кухни, которая не теряет своей популярности. Его ценят за легкость в приготовлении, нежный вкус и высокое содержание клетчатки. Это блюдо сочетает простоту с пользой, так что вполне заслуженно может стать постоянным гостем вашего стола.
Коул слоу — хрустящий и свежий капустный салат с нежной кремовой заправкой, ставший неотъемлемой частью американской кулинарной традиции. Его подают в барбекю, сэндвичи или как легкий гарнир.
Ингредиенты
- белокочанная капуста
- 400г
- краснокочанная капуста
- 200г
- репчатый лук
- 1 шт.
- зеленый лук
- пучок
- корень сельдерея
- 100г
- йогуртовая заправка или майонез
- 100г
- сливки 10%
- 1 ст. ложки
- яблочный уксус
- 2 ст. ложки
- сахар
- 1 ст. кровати
- соль, черный молотый перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
Белокочанную и краснокочанную капусту тонко нашинкуйте, немного помните с солью, чтобы она стала более мягкой. Морковь и корень сельдерея очистите и натрите на терке с длинными отверстиями как для корейских салатов. Репчатый лук нарежьте тоненькими полукольцами, а зеленый мелко покрошите. По желанию можно добавить чуть-чуть свежего измельченного укропа. Все подготовленные овощи соедините в большой миске.
Отдельно приготовьте соус: смешайте майонез или густой йогурт, сливки, яблочный уксус, сахар, соль и перец — взбейте все до однородной кремовой консистенции.
Поливайте салат заправкой непосредственно перед подачей, чтобы сохранить свежесть и хрусткость овощей.
Приятного аппетита!