"Картофельный" салат из цветной капусты: оригинальный рецепт очень легкого блюда

Забудьте о майонезе и тоннах крахмала. Представляем салат из цветной капусты «Картофель», приготовленный из греческого йогурта и цветной капусты вместо картофеля.
1. Поместите цветную капусту в большую кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и варите, пока она не станет мягкой, 8–10 минут.
2. Слейте воду с цветной капусты и остудите ее до комнатной температуры. Тем временем смешайте греческий йогурт, сметану, горчицу, уксус, измельченные петрушку и укроп.
3. Добавьте цветную капусту, нарезанный кубиками сельдерей, измельченный зеленый лук и нарезанные огурцы, хорошо перемешайте. Приправить солью и перцем.
4. Перед подачей охладите салат минимум 1 час. Салат можно приготовить за день до подачи и хранить в холодильнике.
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