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"Картофельный" салат из цветной капусты: оригинальный рецепт очень легкого блюда

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
78 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
146
Время на прочтение
1 мин
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"Картофельный" салат из цветной капусты: оригинальный рецепт очень легкого блюда

"Картофельный" салат из цветной капусты / Фото: Credits

Забудьте о майонезе и тоннах крахмала. Представляем салат из цветной капусты «Картофель», приготовленный из греческого йогурта и  цветной капусты вместо картофеля. 

1. Поместите цветную капусту в большую кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и варите, пока она не станет мягкой, 8–10 минут.

2. Слейте воду с цветной капусты и остудите ее до комнатной температуры. Тем временем смешайте греческий йогурт, сметану, горчицу, уксус, измельченные петрушку и укроп.

3. Добавьте цветную капусту, нарезанный кубиками сельдерей, измельченный зеленый лук и нарезанные огурцы, хорошо перемешайте. Приправить солью и перцем.

4. Перед подачей охладите салат минимум 1 час. Салат можно приготовить за день до подачи и хранить в холодильнике.

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Дата публикации
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