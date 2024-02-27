Картофельный салат  с маринованными огурцами и грибами

Этот рецепт постного салата на каждый день прекрасно подходит для холодного сезона. Несмотря на полное отсутствие мяса в своем составе, он получается очень вкусным. Главным ингредиентом блюда является картофель в мундире, который сочетается с огурцами, грибами и маринованным луком. Для красоты салата купите маленькие грибы и выложите их в салат целыми.