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Картофельный салат  с маринованными огурцами и грибами

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
142 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
342
Время на прочтение
1 мин
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Картофельный салат  с маринованными огурцами и грибами

Картофельный салат  с маринованными огурцами и грибами / Фото: Credits

Этот рецепт постного салата на каждый день прекрасно подходит для холодного сезона. Несмотря на полное отсутствие мяса в своем составе, он получается очень вкусным. Главным ингредиентом блюда является картофель в мундире, который сочетается с огурцами, грибами и маринованным луком. Для красоты салата купите маленькие грибы и выложите их в салат целыми.

Ингредиенты

картофель
3 шт
грибы маринованные
300 г
огурцы маринованные
2-3 шт
лук репчатый
1 шт
зелень укропа, петрушки
оливковое масло
2 ст. л.
горчица «по- дижонски»
1 ч. л.
лимонный сок
2 ст. л.
сахар
1 ст. л.
соль
  1. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Смешайте с лимонным соком, сахаром и солью. Перемешайте и оставьте мариноваться на 20 минут.
  2. Картофель вымойте и отварите в мундире 20-25 минут. Остудите, затем очистите и нарежьте крупными кубиками.
  3. С грибов и лука слейте маринад. 
  4. Нарежьте огурцы и грибы крупными кубиками. 
  5. Зелень измельчите.
  6. В миске соедините картофель, грибы, огурцы, маринованный лук, зелень. Добавьте оливковое масло и горчицу. Перемешайте.

Советы:

  • Оливковое масло можно заменить на растительное.

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