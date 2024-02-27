Картофельный салат  с маринованными огурцами и грибами

Этот рецепт постного салата на каждый день прекрасно подходит для холодного сезона. Несмотря на полное отсутствие мяса в своем составе, он получается очень вкусным. Главным ингредиентом блюда является картофель в мундире, который сочетается с огурцами, грибами и маринованным луком. Для красоты салата купите маленькие грибы и выложите их в салат целыми.
Ингредиенты
- картофель
- 3 шт
- грибы маринованные
- 300 г
- огурцы маринованные
- 2-3 шт
- лук репчатый
- 1 шт
- зелень укропа, петрушки
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- горчица «по- дижонски»
- 1 ч. л.
- лимонный сок
- 2 ст. л.
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
- Лук очистите и нарежьте полукольцами. Смешайте с лимонным соком, сахаром и солью. Перемешайте и оставьте мариноваться на 20 минут.
- Картофель вымойте и отварите в мундире 20-25 минут. Остудите, затем очистите и нарежьте крупными кубиками.
- С грибов и лука слейте маринад.
- Нарежьте огурцы и грибы крупными кубиками.
- Зелень измельчите.
- В миске соедините картофель, грибы, огурцы, маринованный лук, зелень. Добавьте оливковое масло и горчицу. Перемешайте.
Советы:
- Оливковое масло можно заменить на растительное.
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