Королевский "Оливье": новый ингредиент традиционного салата, который меняет вкус к лучшему

Этот "Оливье" точно следует попробовать приготовить на праздничный стол.
Благодаря одному ингредиенту этот традиционный салат превращается в настоящий кулинарный шедевр.
Ингредиенты
- куриное мясо
- 300 г
- отварной картофель
- 4 шт.
- вареные яйца
- 4-5 шт.
- отварная морковь
- 1 шт.
- соленые огурцы
- 200 г
- репчатый лук
- 1 шт.
- зеленый горошек
- 1 банка
- плавленый сырок
- 1-2 шт.
- перец
- по вкусу
- майонез
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Отварное куриное мясо и картофель нужно порезать кубиком и выложить в глубокую емкость для салата.
- Туда же отправить нарезанные кубиком соленые огурцы, морковь, яйца.
- Добавить нарезанный мелким кубиком лук. Всыпать горошек.
- Теперь пришел черед секретного ингредиента, который полностью изменит вкус салата — плавленый сырок нужно предварительно заморозить, а затем натереть на терке.
- Салат заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу. Перемешать.
Приятного аппетита!