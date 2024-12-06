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Королевский "Оливье": новый ингредиент традиционного салата, который меняет вкус к лучшему

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
112 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
429
Время на прочтение
1 мин
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Королевский "Оливье": новый ингредиент традиционного салата, который меняет вкус к лучшему

Королевский "Оливье": рецепт / Фото: pixabay.com

Этот "Оливье" точно следует попробовать приготовить на праздничный стол.

Благодаря одному ингредиенту этот традиционный салат превращается в настоящий кулинарный шедевр.

Ингредиенты

куриное мясо
300 г
отварной картофель
4 шт.
вареные яйца
4-5 шт.
отварная морковь
1 шт.
соленые огурцы
200 г
репчатый лук
1 шт.
зеленый горошек
1 банка
плавленый сырок
1-2 шт.
перец
по вкусу
майонез
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Отварное куриное мясо и картофель нужно порезать кубиком и выложить в глубокую емкость для салата.
  2. Туда же отправить нарезанные кубиком соленые огурцы, морковь, яйца.
  3. Добавить нарезанный мелким кубиком лук. Всыпать горошек.
  4. Теперь пришел черед секретного ингредиента, который полностью изменит вкус салата — плавленый сырок нужно предварительно заморозить, а затем натереть на терке.
  5. Салат заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу. Перемешать.

Приятного аппетита!

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