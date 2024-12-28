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"Крабовый салат" не как у всех: рецепт, который удивит гостей в новогоднюю ночь

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
129 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1385
Время на прочтение
1 мин
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"Крабовый салат" не как у всех: рецепт, который удивит гостей в новогоднюю ночь

Крабовый салат по-новому / Фото: pixabay.com

Этот вариант крабового салата точно понравится всем гостям.

Кроме крабовых палочек, важным ингредиентом этого салата являются шампиньоны. Они придают нежный вкус.

Ингредиенты

крабовые палочки
200 г
шампиньоны
300 г
отварной рис
1/2 стакана
вареные яйца
3 шт.
майонез
300 г
масло для жарки
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Шампиньоны нарезать кусочками, обжарить на сухой сковороде до испарения жидкости, затем добавить масла и прожарить еще до золотистости.
  2. Салат складываем в разъемной форме: первый слой рис, затем сеточка из майонеза.
  3. Второй слой – это мелко нарезанные крабовые палочки, которые также нужно полить сеточкой из майонеза.
  4. Яйца нарезать кубиками и выложить третьим слоем. Снова сеточка из майонеза.
  5. Выложить жареные грибы, полить майонезом.

Приятного аппетита!

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