"Крабовый салат" не как у всех: рецепт, который удивит гостей в новогоднюю ночь

Этот вариант крабового салата точно понравится всем гостям.
Кроме крабовых палочек, важным ингредиентом этого салата являются шампиньоны. Они придают нежный вкус.
Ингредиенты
- крабовые палочки
- 200 г
- шампиньоны
- 300 г
- отварной рис
- 1/2 стакана
- вареные яйца
- 3 шт.
- майонез
- 300 г
- масло для жарки
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Шампиньоны нарезать кусочками, обжарить на сухой сковороде до испарения жидкости, затем добавить масла и прожарить еще до золотистости.
- Салат складываем в разъемной форме: первый слой рис, затем сеточка из майонеза.
- Второй слой – это мелко нарезанные крабовые палочки, которые также нужно полить сеточкой из майонеза.
- Яйца нарезать кубиками и выложить третьим слоем. Снова сеточка из майонеза.
- Выложить жареные грибы, полить майонезом.
Приятного аппетита!