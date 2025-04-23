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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
562
Время на прочтение
1 мин

Крабовый салат по-новому: свежая весенняя версия популярного блюда

Крабовый салат — универсальное блюдо, которое подходит как для праздничных мероприятий, так и для повседневных приемов пищи. Чтобы сделать его более легким, можно добавить свежие огурцы и хрустящие листья салата.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
75 ккал
Весенний крабовый салат: рецепт

Весенний крабовый салат: рецепт / © Фото из открытых источников

Кулинарка поделилась в Instagram рецептом вкуснейшего, легкого крабового салата, с листьями салата и свежим огурцом.

Ингредиенты

листья салата
пучок
консервированная кукуруза
1 банка
крабовые палочки
120г
яйца вареные
5 шт.
огурец большой
1 шт.
белый йогурт
100г
американская горчица
1 ч. кровати
соль
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Порежьте все ингредиенты на маленькие кубики, а листья салата раздирайте руками.

  2. Добавьте йогурт, соль и горчицу, кропотливо перемешайте.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
562
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