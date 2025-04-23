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- Салаты
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Крабовый салат по-новому: свежая весенняя версия популярного блюда
Крабовый салат — универсальное блюдо, которое подходит как для праздничных мероприятий, так и для повседневных приемов пищи. Чтобы сделать его более легким, можно добавить свежие огурцы и хрустящие листья салата.
Кулинарка поделилась в Instagram рецептом вкуснейшего, легкого крабового салата, с листьями салата и свежим огурцом.
Ингредиенты
- листья салата
- пучок
- консервированная кукуруза
- 1 банка
- крабовые палочки
- 120г
- яйца вареные
- 5 шт.
- огурец большой
- 1 шт.
- белый йогурт
- 100г
- американская горчица
- 1 ч. кровати
- соль
- по вкусу
Процесс приготовления:
Порежьте все ингредиенты на маленькие кубики, а листья салата раздирайте руками.
Добавьте йогурт, соль и горчицу, кропотливо перемешайте.
Приятного аппетита!