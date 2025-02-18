Легкий вкусный салат из пекинской капусты "по-китайски"

Овощной салат из пекинской капусты с интересной заправкой
Если нужно приготовить вкусный салат из пекинской капусты, легкий и пикантный, попробуйте приготовить салат по-китайски. Ингредиенты просты – пекинская капуста, корейская морковь и свежие огурцы. Аромату и пикантности салату придает оригинальная заправка из соевого соуса и кунжута. Салат готовится через несколько минут, а результат не оставит никого равнодушным.
Ингредиенты для салата:
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Пекинская капуста — 300 г
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Морковь по-корейски — 100 г
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Огурцы – 2 шт.
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Зеленый лук – по вкусу
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Семена кунжута — 30 г
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Соевый соус – 3 ст. л.
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Кукурузный крахмал – 1 ч. л.
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Вода — 40 мл
Приготовление:
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Нарежьте пекинскую капусту большими кусочками и уложите в глубокую миску. Добавьте к ней корейскую морковь.
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Огурцы порежьте на четвертинки, а зеленый лук порежьте мелко.
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Разогрейте сковороду без растительного масла и обжарьте кунжут до золотистого цвета, периодически помешивая. Затем пересыпьте его в отдельную тарелку.
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В ту же сковороду налейте соевый соус, добавьте растворенный в воде кукурузный крахмал и доведите до кипения. Перемешайте, чтобы не было комочков.
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Добавьте к смеси огурцы и зелень, тушите 5 минут.
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Переместите содержимое сковороды в миску в пекинскую капусту, морковь и зеленый лук. Добавьте обжаренный кунжут и хорошо перемешайте.
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Поставьте салат в холодильник на 30 минут, чтобы он настоял и набрал вкусный аромат.
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