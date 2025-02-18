Легкий вкусный салат из пекинской капусты "по-китайски"

Если нужно приготовить вкусный салат из пекинской капусты, легкий и пикантный, попробуйте приготовить салат по-китайски. Ингредиенты просты – пекинская капуста, корейская морковь и свежие огурцы. Аромату и пикантности салату придает оригинальная заправка из соевого соуса и кунжута. Салат готовится через несколько минут, а результат не оставит никого равнодушным.

Нарежьте пекинскую капусту большими кусочками и уложите в глубокую миску. Добавьте к ней корейскую морковь.

Огурцы порежьте на четвертинки, а зеленый лук порежьте мелко.

Разогрейте сковороду без растительного масла и обжарьте кунжут до золотистого цвета, периодически помешивая. Затем пересыпьте его в отдельную тарелку.

В ту же сковороду налейте соевый соус, добавьте растворенный в воде кукурузный крахмал и доведите до кипения. Перемешайте, чтобы не было комочков.

Добавьте к смеси огурцы и зелень, тушите 5 минут.

Переместите содержимое сковороды в миску в пекинскую капусту, морковь и зеленый лук. Добавьте обжаренный кунжут и хорошо перемешайте.