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Легкий вкусный салат из пекинской капусты "по-китайски"

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
114 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
99
Время на прочтение
2 мин
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Легкий вкусный салат из пекинской капусты "по-китайски"

Салат из пекинской капусты

Овощной салат из пекинской капусты с интересной заправкой

Если нужно приготовить вкусный салат из пекинской капусты, легкий и пикантный, попробуйте приготовить салат по-китайски. Ингредиенты просты – пекинская капуста, корейская морковь и свежие огурцы. Аромату и пикантности салату придает оригинальная заправка из соевого соуса и кунжута. Салат готовится через несколько минут, а результат не оставит никого равнодушным.

Ингредиенты для салата:

  • Пекинская капуста — 300 г

  • Морковь по-корейски — 100 г

  • Огурцы – 2 шт.

  • Зеленый лук – по вкусу

  • Семена кунжута — 30 г

  • Соевый соус – 3 ст. л.

  • Кукурузный крахмал – 1 ч. л.

  • Вода — 40 мл

Приготовление:

  • Нарежьте пекинскую капусту большими кусочками и уложите в глубокую миску. Добавьте к ней корейскую морковь.

  • Огурцы порежьте на четвертинки, а зеленый лук порежьте мелко.

  • Разогрейте сковороду без растительного масла и обжарьте кунжут до золотистого цвета, периодически помешивая. Затем пересыпьте его в отдельную тарелку.

  • В ту же сковороду налейте соевый соус, добавьте растворенный в воде кукурузный крахмал и доведите до кипения. Перемешайте, чтобы не было комочков.

  • Добавьте к смеси огурцы и зелень, тушите 5 минут.

  • Переместите содержимое сковороды в миску в пекинскую капусту, морковь и зеленый лук. Добавьте обжаренный кунжут и хорошо перемешайте.

  • Поставьте салат в холодильник на 30 минут, чтобы он настоял и набрал вкусный аромат.

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